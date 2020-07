Entrevista: con el presidente del WBC, Mauricio Sulaiman Por Ray Wheatley – World of Boxing El presidente del WBC, Mauricio Sulaiman, habló con Peter Manitias sobre el primer campeón de peso pesado del WBC, Sonny Liston, siendo el hijo del miembro del Salón de la Fama José Sulaiman y cómo el boxeo regresará de la pandemia de coronavirus y un posible regreso de Mike Tyson. El primer campeón de peso pesado del WBC “Sonny Liston noqueó a Floyd Patterson para ganar el campeonato de peso pesado del CMB y luego lo perdió ante Muhammad Ali y luego la antorcha continúa hasta hoy con Tyson Fury, el gran representante del WBC en los pesos pesados. La familia del WBC “Fue una gran infancia y una gran vida lo que nos dieron mi padre y mi madre. Había seis hermanos. Catorce nietos y todo giraba en torno al amor y la familia. Tuvimos que reunirnos el sábado y el domingo para almorzar, sin importar quién estuviera presente. Crecí en una casa donde volvería de la escuela y vería a Muhammad Ali, Sugar Ray Leonard, Larry Holmes, Roberto Durán o boxeadores aficionados. Gente muy humilde tratando de llegar a ese lugar y también promotores. Nuestra casa era el centro neurálgico del mundo del boxeo porque mi padre creía en abrir su corazón y abrir su vida a sus amigos y a los miembros de esta gran familia del boxeo. “Déjame contarte sobre Frank Quill (ex presidente de WBC Ratings). Entonces podemos entender qué es la familia WBC. Cuando Frank Quill falleció, fue un día muy triste para el WBC y para el boxeo en general. Meses después recibimos una llamada telefónica y una serie de comunicaciones. El hecho es que Frank Quill dejó su patrimonio al WBC. El dinero que había ahorrado lo dejó al WBC para que pudiéramos hacer el bien a los demás. Ese es el tipo de familia que tenemos en nuestra organización. Pandemia de coronavirus “Creo que nos hemos adaptado, tenemos que ajustarnos, tenemos que implementar medidas (durante la pandemia de coronavirus). El WBC trabajó muy duro para producir un protocolo. Protocolo administrativo y médico para el boxeo para el regreso del deporte para nuestro público en las arenas. Va desde la etapa inicial de hacer un cuestionario para cualquier participante, edad, condición médica. Si conoce a alguien con COVID. Como él estuvo presente con cualquiera con COVID, etc., etc., etc. Luego haces las pruebas, luego haces el aislamiento. Entonces el boxeo está volviendo. Las Vegas comienza una serie de boxeo con Top Rank. Ciudad de México está lista para abrir algunas peleas en los estudios. Inglaterra está lista para comenzar en julio. Todo el mundo va a cambiar. La forma en que hacemos las actividades va a cambiar. Tenemos que adaptarnos. Ojalá, Tendremos una vacuna en el futuro cercano y luego podremos comenzar de nuevo a la forma normal en que hacemos las cosas, pero en este momento tenemos que adaptarnos y hacer actividad. Necesitamos que nuestro deporte se active y brinde a los fanáticos algo que esperar. “Mi pasión es la música. Yo toco la batería. Desde que (COVID) comenzó, comenzamos temprano. El WBC se recogió inmediatamente. Dijimos que esto es serio, esto es real. Esto no es un castigo, es una realidad. Enviamos a todos de oficina a sus casas. Implementamos las conversaciones del WBC, que es una videoconferencia diaria en español y en inglés. Hemos tenido a Mike Tyson, Sugar Ray Leonard, Julio Chávez y Laila Ali entre otros. Tantos invitados en este programa para mantener el boxeo comunicado. Para dar al mundo del boxeo comunicado y entretenido. Quédese en casa pero manténgase activo. Hemos realizado algunos videos de concientización sobre responsabilidades sociales contra la violencia doméstica. Incluso en esta horrible ola de violencia a través de los problemas de discriminación que sucedieron. Hemos estado activos en eso. Personalmente, he hecho la tarea con mis hijos, tengo que cocinar, limpiar y mantenerme a salvo. La integración familiar es muy importante. Tengo mucha suerte de tener a mi esposa y mis tres hermosos hijos. Han sido algunos momentos difíciles. Llorando. Mi hijo se graduó de la escuela secundaria en los Estados Unidos con honores y no pudo recibir ese momento de gloria. Tenía que ser hecho por una computadora. Mi hija está en la edad de disfrutar la vida, así que es un momento difícil, pero tenemos que estar agradecidos con Dios. Muchas personas están sufriendo problemas mayores además del aislamiento. Estamos muy ocupados, tenemos muchas esperanzas y las cosas van a volver y el boxeo será un líder como siempre. Mike Tyson “Mike Tyson es el más joven en ganar el título de peso pesado. Es un ícono y una leyenda para el deporte. Vino y bajó en un momento difícil. Entonces el boxeo lo salvó de nuevo. Ahora míralo a él. Se ve en forma. El se ve genial. Sentirse bien. Entonces tenemos que apoyar tal acción porque el boxeo es genial. Mike Tyson quiere hacer una exposición para caridad. ¿Cómo puedes oponerse a eso? Estamos 100% en su apoyo. Soñemos. ¿Por qué detenerse? Soñemos que hace dos o tres exposiciones. Tal vez hace un cuatro rounds y vuelve al boxeo. ¿Por qué detenerse y ser negativo? Mike Tyson tiene 53 años. Él conoce las limitaciones. Todos saben eso. Ahora mismo estoy soñando con él haciendo una exposición. Haciendo que su vida cambie a través del boxeo. Mencionan a Serhiy Derevyanchenko para Alvarez y Charlo. Culcay regresa contra Baraou el 28 de Agosto en Berlín

