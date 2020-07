Mencionan a Serhiy Derevyanchenko para Alvarez y Charlo. El boxeador Ucraniano Serhiy Derevyanchenko (13-2, 10 KOs) podría ser candidato para enfrentarse con el campeón mundial de peso mediano del WBC Jermall Charlo (30-0, 22 KOs) o con la estrella del deporte Mexicano, Saúl Álvarez (53-1-2, 36 KOs) en un evento que podría realizarse en Septiembre u Octubre de este año. Derevyanchenko se ha mantenido como retador obligatorio por el título, ocupando el primer lugar en el ranking del WBC. El partido puede tener lugar en septiembre u octubre de este año. Algunas fuentes han comentado que existe la posibilidad que el próximo oponente de Álvarez no sea un campeón mundial. Otras fuentes han mencionado al Canadiense David Lemieuxn (41-4, 34 KOs). Boxeo en Tailandia regresa el 31 de Julio Entrevista: con el presidente del WBC, Mauricio Sulaiman

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.