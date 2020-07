El ex campeón Pedraza domina LesPierre El campeón mundial de dos divisiones José “The Sniper” Pedraza (27-3, 13 KOs) venció mediante una decisión unánime de diez rounds unilateral sobre el ex retador del título mundial de 140 libras Mikkel LesPierre (22-2-1, 10 KOs) en un pelea de peso welter junior el jueves por la noche dentro de “The Bubble” en el MGM Grand en Las Vegas. LesPierre estuvo en el lienzo en los rounds cinco y diez. Las puntuaciones fueron 100-88, 99-89, 99-89. En el quinto round, a LesPierre se le atribuyó un derribo contra Pedraza, y momentos después Pedraza envío a la lona a LesPierre. Después del round, se utilizó la repetición instantánea y los funcionarios dictaminaron que el derribo que LesPierre anotó fue accidental. “Mikkel era un rival duro, pero me mantuve fiel a mi plan de pelea. Quería el nocaut, pero él se mantuvo fuerte allí. Le doy mucho crédito ”, dijo Pedraza después. “Me gustaría pelear con cualquiera de los campeones del mundo, pero tenemos que ver qué pasa después. Probé que pertenezco a los mejores boxeadores de la división de las 140 libras. Quiero convertirme en el próximo campeón mundial de tres divisiones de Puerto Rico. Ese es mi objetivo. Eso es por lo que me esfuerzo “. Ramírez venga en Las Vegas la derrota con Gonzales

