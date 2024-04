Un fuerte Kingry García sorprende y vence Haney Por.Gabriel F. Cordero “KingRy” Ryan García (26-1, 20KOs) logro una cerrada decisión mayoritaria en doce asaltos sobre el previamente invicto campeón superligero del WBC Devin “The Dream” Haney (31-1, 15KOs) el sábado por la noche en el Barclays Center en Brooklyn, Nueva York. York. Con el comportamiento errático de García antes de la pelea y su fracaso en alcanzar el peso al sobrepasarse en 3.2 libras, los fanáticos no sabían qué esperar aunque había fuertes rumores que la estrategia era llegar fuerte a la pelea y lograr el triunfo en todas las formas posibles sin importar que no tendrían el reconocimiento de obtener el campeonato mundial. García abajo en las apuestas se veía mucho mas fuerte que Haney de forma impresionante. Haney superó a García desde la segunda a la sexta ronda. García derribó a Haney con un gancho de izquierda en el séptimo asalto, pero a García también se le dedujo un punto por golpear en el contraataque. García derribó a Haney por segunda vez en el décimo round. García volvió a derribar a Haney en el undécimo asalto. Las puntuaciones fueron 112-112, 114-110, 115-109. Como García no llegó al peso, el cinturón del WBC queda vacante. Campeón Costarricense "Medallita" Jiménez un verdadero héroe del boxeo mundial Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.