Campeón Costarricense “Medallita” Jiménez un verdadero héroe del boxeo mundial Por. Gabriel F. Cordero El aguerrido costarricense David “Medallita” Jiménez (16-1, 11KOs) puso a Costa Rica en lo más alto del boxeo mundial, tras un sorprendente triunfo por decisión unánime ante el estadounidense John “Scrappy” Ramírez (13-1, 9KOs) por el título mundial interino de las 115 libras de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en un evento celebrado en el Barclays Center en Brooklyn, New York este sábado 20 de abril en la noche del evento Hanye-Garcia por el titulo mundial superwelter del WBC. Jiménez de 32 años nació en Cartago y debuto en el boxeo profesional en febrero del 2019 con experiencia en el ciclo olímpico salió desde el primer round y durante toda la pelea lo dio todo en el ring, conectado mas golpes y dejando sin respuesta a Scrappy que se cubrío en casi toda la pelea para evitarlos. Jiménez pertenece a la promotora costarricense FightClub Promotions de Ernesto Sandoval que firmo un contrato promocional con Golden Boy Promotions y entreno en Las Vegas para este importante combate. Medallita no se equivocó sus declaraciones en la conferencia de prensa habían sido emotivas “Estoy aquí por mi familia y voy a pelear con todo hasta el último minuto para ganar este titulo para mi y Costa Rica” Jiménez comenzó en el boxeo a los 12 años y fue por muchos años el referente del boxeo olímpico en Costa Rica, y fue el único pugilista costarricense en conseguir una medalla en Campeonato Mundial de Boxeo Aficionado. Ganó la medalla de bronce en el XVII Campeonato Mundial de Boxeo Aficionado 2013 Almaty, Kazajistán, fue medalla de bronce​ en los Juegos Panamericanos del 2015 en Toronto, Canadá. Además, por 4 años estuvo en el Top 5 del ranking de la Asociación Internacional de Boxeo, logrando su mejor posición como número 3 del mundo. Su apodo de “Medallita” se debe a que David insistentemente le pedía a su entrenador y formador Freddy “Mecánico” Acevedo, que le regalará una medalla para impresionar a sus amigos en el pueblo, tras mucho insistir su entrenador finalmente le regaló una medalla, ante tal gesto David rompió en llanto y esta medalla se convirtió en el mayor tesoro, la limpiaba y pulía diariamente y la exhibía a todos en su pueblo y diciendo que era campeón nacional de boxeo. La gente del pueblo al ver a ese niño que limpiaba insistentemente su medalla y la enseñaba a quien pasara a su lado con gran orgullo, por cariño le apodaron “Medallita” David se casó con su novia de adolescencia Daniela Cubillo Barquero, quién ha sido un pilar fundamental en su trayectoria ya que desde su inicio en el boxeo siempre lo apoyó, incluso por un periodo de tiempo trabajó para asumir los gastos del hogar, para que David se dedicará de lleno a su sueño deportivo. En el 2015 tuvieron su primer hijo Daryel Alejandro Jiménez Cubillo y están esperando una niña para finales del 2019. Un fuerte Kingry García sorprende y vence Haney Resultados desde Brooklyn Like this: Like Loading...

