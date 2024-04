Resultados desde Brooklyn Por.Gabriel F. Cordero El invicto superligero OMB #1, CMB #6, FIB #7 Arnold Barboza Jr. (30-0, 11 KOs) venció mediante una controvertida decisión dividida en diez asaltos sobre el clasificado OMB #8 Sean “The Public Nuisance” McComb (18-2, 5 KO). McComb controló la acción y nunca dejó que Barbosa entrara en la pelea. Las puntuaciones fueron 98-92 para McComb, 96-94, 97-93 para Barbosa. Los fanaticos abuchearon la decisión. El peso súper mediano de la AMB #5, OMB #10, CMB #14 Bektemir “The Bully” Melikuziev (14-1, 10 KOs) ganó por una decisión técnica en ocho asaltos sobre el previamente invicto Pierre Dibombe (22-1-1, 12 KOs). Dibombe recibió un corte en el ojo derecho debido a un cabezazo desde el principio. Melikuziev sufrió más tarde un corte profundo en el ojo izquierdo. Melikuziev derribó a Dibombe en el quinto asalto. La pelea se detuvo al comienzo del octavo asalto y pasó a las tarjetas con Melikuziev ganando 79-73, 79-73, 78-74.

El peso súper welter #3 del WBC, Charles “Bad News” Conwell (19-0, 14 KOs) ganó su debut en Golden Boy por nocaut técnico en el sexto asalto contra Nathaniel Gallimore (22-8-1, 17 KOs). Conwell golpeó a Gallimore hasta que el árbitro lo detuvo a los 52 minutos del sexto. El peso súper mediano #7 del WBC, Sergiy Derevyanchenko (15-5, 10 KOs), venció a Vaughn Alexander (18-11-1, 11 KOs) en diez asaltos. Derevyanchenko derribó a Vaughn con un golpe al cuerpo en la octava ronda en camino a una decisión 100-89 3x. El invicto peso súper mediano Darius Fulghum (11-0, 10 KOs) detuvo a Cristian Olivas (22-11, 19 KOs) en el cuarto asalto. El invicto peso súper mediano Amari Jones (12-0, 11 KOs) detuvo a Armel Mbumba-Yassa (10-2, 7 KOs) en el sexto asalto. Haga clic aquí para comentar Campeón Costarricense "Medallita" Jiménez un verdadero héroe del boxeo mundial Callum Walsh regresa el 7 de junio Like this: Like Loading...

