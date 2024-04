Callum Walsh regresa el 7 de junio El invicto peso súper welter FIB #13, CMB #14 ‘King’ Callum Walsh (10-0, 8 KOs) regresará al sur de California para defender su título continental americano del CMB contra Carlos Ortiz (14-5, 14 KOs) el 7 de junio en Chumash Casino Resort y transmitido globalmente por UFC Fightpass. Peleando en el combate coestelar a diez asaltos, el peso pluma clasificado mundial Omar Trinidad (15-0-1, 12 KOs) hace la primera defensa de su título continental americano del CMB contra TBA. Resultados desde Brooklyn Morrell-Kalajdzi por el título mediano de la AMB Like this: Like Loading...

