Morrell-Kalajdzi por el título mediano de la AMB El Comité de Campeonatos de la AMB ha otorgado un permiso especial al campeón regular de peso súper mediano de la AMB, David Morrell, para ascender de división y pelear por el título regular de peso semipesado de la AMB contra el clasificado número 6, Radivoje Kalajdzic, en junio. La aprobación se hizo con condiciones específicas, entre las que está que Morrell debe dejar vacante su título de peso súper mediano si gana el cinturón de las 175 libras. El comité también decidió que con el cambio de peso de Morrell, Edgar Berlanga se convertirá en el retador obligatorio del peso súper mediano. Callum Walsh regresa el 7 de junio Tsutsumi vence al ex supercampeón AMB Chemito Moreno en Japón Like this: Like Loading...

