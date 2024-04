Tsutsumi vence al ex supercampeón AMB Chemito Moreno en Japón Por. Gabriel F. Cordero El super prospecto japonés Hayato Tsutsumi (5-0, 2 KOs) de 24 años tuvo un sorprendente triunfo al vencer por nocaut en el tercer asalto al super excampeón mundial panameño Anselmo “Chemito” Moreno (43-7-1, 15 KOs) de 38 años, este miércoles en el combate estelar celebrado en el legendario Korakuen Hall de Tokio, Japón. Aunque hubo información de cierta situación en el peso de Tsutsumi por una diferencia de casi tres libras y media en el pesaje oficial del martes, la pelea se celebró con una cláusula de un segundo pesaje, en el día del combate que según lo conocido no permitía que se excediera de las 10 libras sobre el peso pactado en la categoría de las 126 libras y finalmente se conocio que peso 124 libras. Tsutsumi era el favorito de 4/5 por un triunfo por decisión mientras que un triunfo por nocaut estaba 8/11. Tsutsumi fue campeón mundial juvenil IBA de Japón y dos veces campeón juvenil asiático de ASBC, tuvo graves lesiones en la mano que sufrió en diciembre de 2018 durante el Campeonato Nacional de Boxeo de Japón. Fue un principal representante olímpico de Boxeo de Asia y Oceanía. Hayato tiene dos hermanos menores que también son boxeadores: Ryunosuke y Reito. El ex super campeon mundial “Chemito” Moreno junto a su esposa Rouse Laguna Moreno son empresarios exitosos en Panamá y con frecuencia realizan eventos de boxeo profesional en su empresa Laguna Premier Boxing. Moreno tuvo un largo reinado en el peso gallo entre el 2008 y 2014 y ha realizado 17 peleas de campeonato mundial entre los pesos gallo y supergallo. Round 12 con Mauricio Sulaimán: Si la vida fuera como el boxeo Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.