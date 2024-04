Round 12 con Mauricio Sulaimán: Si la vida fuera como el boxeo Por Mauricio Sulaimán

Presidente del WBC – Hijo de José Sulaimán Estoy en Londres, Inglaterra, para participar en una conferencia de prensa, con una serie de novedades impresionantes para el mundo del boxeo. Estando aquí surgieron las noticias de los ataques con drones y la alerta global que esto generó, el cierre de espacios aéreos, y la gran especulación y nerviosismo que esto inevitablemente genera para el mundo. Lo único que podemos hacer es orar a Dios por la paz a nivel mundial. Es trágicamente irónico que en pleno 2024 estemos viviendo conflictos bélicos. ¿No hemos aprendido nada? Evito mencionar los países, no es necesario. ¿Dónde han quedado las lecciones de los terribles acontecimientos del pasado? ¿Por qué el ego y la sed de poder de unos pocos obliga al mundo entero a vivir en constante inquietud? Si todo en la vida fuera como el boxeo, sería otra cosa. Subir al ring con reglas y un árbitro presente, para darlo todo y al final gane quien gane, se le reconoce la victoria. Los combatientes se abrazan, se reconocen sus virtudes y se hacen amigos para siempre. Este próximo sábado tendrá lugar una de las grandes peleas del año. Nuestro campeón mundial superligero, Devin Haney, finalmente se enfrenta a su archirrival, Ryan García, en el ring de boxeo profesional. Son peleadores muy de la era moderna, muy activos y populares en las redes sociales, y ya tienen una larga trayectoria en el boxeo, además tienen la misma edad: 25 años. Se enfrentaron seis veces en el ámbito amateur (3-3), y como profesionales, estuvieron a punto de enfrentarse varias veces. Sin embargo, el momento ha llegado este sábado 20 de abril en el Barclays Center de Nueva York, promovido por Golden Boy Promotions y transmitido por DAZN. Además, esta semana estaremos presentando el cinturón conmemorativo del 5 de mayo, que será entregado al ganador de la pelea entre Saúl “Canelo” Álvarez y su compatriota Jaime Munguía. Este cinturón es una verdadera belleza y será una presentación espectacular. ¿Qué cultura crees que se representará? Canelo vs Munguía es una de las grandes peleas del año. Saúl regresó a casa el año pasado para pelear en México después de 12 años de convertirse en una superestrella gracias a sus hazañas excepcionales. Ahora se va a enfrentar a otro digno rival mexicano, ya que el último fue Julio César Chávez Jr. en 2017. Experiencia vs juventud, grandeza vs esperanza, técnica vs agresividad, legado vs gloria, y los esquineros también jugarán un papel estratégico crucial, ya que será Eddy Reynoso vs. Freddie Roach. Otra mega pelea que está siendo eclipsada por la muy popular ya mencionada, es la batalla entre uno de los mejores de la actualidad, campeón en cuatro divisiones, invicto e indiscutido campeón súper gallo, Naoya “Monster” Inoue contra el mexicano y ex campeón mundial en dos divisiones, Luis “Pantera” Nery. La pelea es tan importante que se llevará a cabo en el Tokyo Dome, ante 55.000 aficionados. La última pelea en ese gran lugar fue en 1990, cuando James “Buster” Douglas noqueó a Mike Tyson. Dos semanas después, en Arabia Saudita, Tyson Fury y Oleksandr Usyk pelearán por los cuatro cinturones de peso pesado, y muchas otras peleas ya están en el calendario para este maravilloso y extraordinario 2024. Me encantó pasar el rato con Isaac “Pitbull” Cruz la semana pasada. Después del Martes de Café, fuimos a comer con el campeón y su papá. Nos acompañó el guerito de Tepito, Luis Menéndez, quien es un gran aficionado al boxeo y apoya de muchas maneras nuestro deporte. Pitbull ya cruzó esa fina línea con la contundente victoria ante Rolly Romero. Su popularidad se multiplicó, ahora es un campeón que la gente reconoce, y no exagero al mencionar que todos en el restaurante se tomaron una foto con él. Fue entonces cuando le advertí que es precisamente ahora donde vendrá la lucha más difícil de su vida. Cuando llega la fama y el dinero, llegan los oportunistas, las tentaciones, los gustos y todo lo que viven los deportistas y personalidades de élite al entrar en esa burbuja invisible. Espero que nuestra conversación te haya sido útil y que en el futuro sigas aceptando consejos de quienes te aman y buscan lo mejor para ti. Admiré la forma en que se expresó sobre el boxeo y los campeones. Mientras muchos le dicen que es el mejor del mundo, él rectifica y les dice que los grandes han sido Ratón Macías, Puas, Zárate, Sal Sánchez, Chávez, y ahora Canelo, y lo dice con firmeza. Sabías… El Consejo Mundial de Boxeo sancionó 42 peleas en todo el mundo durante marzo, un récord de actividad en sus 61 años de historia. La anécdota de hoy Mi papá siempre trató de hablar con boxeadores que alcanzaron la gloria después de ganar un campeonato mundial. Su mayor preocupación era ver que aquellos guerreros del ring, héroes del mundo, ídolos por sus hazañas, terminaran viviendo en la miseria, lastimeros y arrastrando hacia abajo su dignidad. Después de la pelea que Mantequilla Nápoles tuvo con Carlos Monzón, en la que ganó una fortuna, Don José lo encontró en el hipódromo, elegantemente vestido con uno de los tantos trajes que tenía en su guardarropa, bebiendo en lujosa compañía y apostando a las probabilidades. Días después, mi padre lo invitó a conversar, y cuando le pidió que cuidara su dinero, ahorrara e invirtiera, ofreciéndole orientación y ayuda, la respuesta del gran campeón fue: “Don Pepe, compadre. Nací en la pobreza. Yo era bolero cuando era niño. Hoy soy el rey del mundo. Tengo todo lo que siempre soñé y así viviré aunque luego vuelva a ser bolero”. De hecho, el campeón, que el sábado habría cumplido 84 años, falleció en circunstancias reducidas. Agradezco sus comentarios en [email protected] . 