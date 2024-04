Haney mantiene el favoritismo sobre Kingry Por. Gabriel F. Cordero El ex campeón indiscutido de peso ligero y actual campeón súper ligero del WBC, Devin “The Dream” Haney (31-0, 15 KOs) marca la tendencia como favorito de 8/1 para su próxima defensa del título PPV contra “King” Ryan García (24-1, 20 KOs). KOs) el sábado en Brooklyn. Haney abrió como favorito de -550, pero se le apostó hasta un favorito de -850 estos los últimos días de la semana de la pelea. La pelea esa 25/1 para empate aunque ha llegado a 42/1 la opción mas baja dice 16/1 y un triunfo de Ryan Garcia esta cerca de 13/2 mientras en otras casas de apuestas esta 5/1 y 6/1. Zayas-Teixeira el 8 de junio en el desfile de Puerto Rico Like this: Like Loading...

