Zayas-Teixeira el 8 de junio en el desfile de Puerto Rico El invicto peso mediano junior Xander Zayas (18-0, 12 KOs) está listo para iniciar el fin de semana del Desfile del Día de Puerto Rico enfrentándose al ex campeón mundial Patrick Teixeira (34-4, 25 KOs) en un choque de 10 asaltos por ESPN el sábado 8 de junio en el Teatro del Madison Square Garden. Zayas-Teixeira será en el aniversario 19 desde que Top Rank inició su tradición de desfile de fin de semana con Miguel Cotto contra Muhammad Abdullaev. En el combate coestelar de peso pluma a 10 asaltos, Bruce "Shu Shu" Carrington (11-0, 7 KOs) busca extender su racha de nocauts ante José Enrique Vivas (23-3, 12 KOs). "Esta es una gran cartelera de la ciudad de Nueva York que presenta a dos jóvenes, Xander Zayas y Bruce Carrington, que están preparados para convertirse en dos de las estrellas más importantes del deporte", dijo el presidente de Top Rank, Bob Arum. "Nuestros eventos de fin de semana del Desfile del Día de Puerto Rico siempre son especiales y no puedo esperar por otra atmósfera estridente". La cartelera transmitida por ESPN+ mostrará una selección de algunos de los mejores talentos emergentes de la costa este. El peso mediano junior Jahi Tucker (10-1-1, 5 KOs), de Deer Park, Nueva York, busca responder luego de una serie de reveses en un combate de ocho asaltos contra Quincy LaVallais (17-4-1, 12 KOs). El olímpico estadounidense Tiger Johnson (12-0, 6 KOs) verá acción en un combate de ocho asaltos contra el una vez derrotado Tarik Zaina (13-1-1, 8 KOs). El invicto peso welter Elijah Flores (8-0, 3 KOs) se enfrentará a Derrick Whitley Jr. (7-4-1) en un combate de seis asaltos. El prospecto de peso ligero junior Ofacio Falcón (10-0, 6 KOs) se dirige a The Theatre por tercera vez para enfrentarse a Antonio Dunton El Jr. (5-2-2, 2 KOs) en un combate de seis asaltos. El aspirante al peso pesado del equipo de EE. UU. Ali Feliz (1-0, 1 KO) hace su segunda aparición en las filas pagadas en un duelo de cuatro asaltos contra Lemir Isom-Riley (4-2, 2 KOs). Nisa Rodríguez (1-0), campeona de los Guantes de Oro y oficial de policía de Nueva York, se enfrentará a Jordanne García (4-3-3) en una pelea de cuatro asaltos en peso mediano. El peso mosca en ascenso Andy Domínguez (10-1, 6 KOs), quien nació en México y creció en El Bronx, se enfrentará a Cristopher Ríos (10-1, 7 KOs) en un combate de ocho asaltos.

