Wilder-Zhang es la co-estelar de Beterbiev-Bivol La cartelera para el choque entre Beterbiev y Bivol del 1 de junio en Riad, Arabia Saudita, fue anunciada en una conferencia de prensa en Londres el lunes. Las peleas contarán con cinco combates entre boxeadores promovidos por Matchroom (M) y boxeadores promovidos por Queensberry (Q). Deontay Wilder (M) contra Zhilei Zhang (Q) – peso pesado

Filip Hrgovic (M) contra Daniel Dubois (Q) – peso pesado

Craig Richards (M) contra Willy Hutchinson (Q) – peso semipesado

Ammo Williams (M) contra. Hamzah Sheeraz (Q) – peso mediano

Ray Ford (M) vs. Nick Ball (Q) – peso pluma * * * Zayas-Teixeira el 8 de junio en el desfile de Puerto Rico Sulaiman entrega cinturón del WBC a Bohachuk en Ciudad de México

