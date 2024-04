Sulaiman entrega cinturón del WBC a Bohachuk en Ciudad de México Por. Gabriel F. Cordero Serhii Bohachuk vencio de forma impresionante al ex campeón Brian Mendoza en la misma noche del evento de Tim Tszyu vs Sebastian Fundora en el evento inaugural de Amazon Prime y Premier Boxing Champions el sábado 30 de marzo en el T-Mobile Arena en Las Vegas y gano el campeonato mundial interino de peso superwelter del WBC El pasado martes 9 de abril Serhii Bohachuk junto a su promotor Tom Loeffler estuvieron en la Ciudad de México, para recibir de manos del presidente del WBC, Mauricio Sulaimán, y el Vicepresidente WBC, Alberto León, el cinturón verde y oro que lo confirma como el nuevo campeón mundial interino superwelter. Mauricio Sulaiman: “Es para mi un verdadero honor, hacerle entrega al “Flaco” Bohachuk su cinturón, Pero antes quiero explicar quién es el. Serhii viene de un país que por sus resultados deportivos en los últimos años se han ganado un lugar muy especial en el cinturón de campeón mundial del WBC: Vitali, Wladimir, Lomachenko, Usyk, Gvozdyk y ahora Bohachuk” Serhii Bohachuk: “Quiero agradecer a Mauricio Sulaimán y al WBC por su apoyo en torno a mi carrera, pero en especial por su apoyo mostrado a mi país: Ucrania. Ahora soy campeón mundial y sé que soy una motivación y un ejemplo. Se que mi gente está consciente de lo que somos. Todos sabemos que los ucranianos somos personas duras y que podemos conseguir lo que sea.” Promotores buscan inédita alianza por el boxeo Mexicano Like this: Like Loading...

