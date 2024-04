Promotores buscan inédita alianza por el boxeo Mexicano Por. Gabriel F. Cordero El pasado 11 de abril en Ciudad de México ha acontecido un momento histórico y especial para el boxeo mexicano donde se ha podido lograr un acuerdo con más de una docena de los mejores promotores del país para buscar las mejores opciones para el desarrollo y realización de los mejores eventos del boxeo profesional en México en una conocida propuesta del Consejo Mundial de Boxeo presidida por Mauricio Sulaimán Saldivar. La alianza de este grupo de promotores busca fortalecer, mejorar y crear relaciones laborales, promover el boxeo en el área metropolitana y en toda la república mexicana que incluye mejorar las condiciones de los peleadores y presentar carteleras del más alto nivel. Al evento asistieron las siguientes empresas promotoras: Decisión Dividida: Alejandro Reyes Boxeo de Gala: Arturo Contreras Zanfer Promotions: Guillermo Brito Producciones Deportivas: Ricardo Maldonado Latin KO Promotions: Oswaldo Kuchle Cancún Boxing: Pepe Gómez Bxng Strs: Juan Carlos Torres y Alejandro Brito Silva Promotions: Aarón Silva Chiquita Boxing: Humberto González Jr. Pacquiao Promotions: Sean Gibbons Ring Side America: Mario Muñoz Felipe Bravo: Bell Ring Daniel Aceves, Presidente de Medallistas Olímpicos de México Luis Menéndez, Empresario Mauricio Sulaimán, Presidente WBC Sulaiman entrega cinturón del WBC a Bohachuk en Ciudad de México Anderson sigue invicto, Ajagba supera a Vianello en Texas Like this: Like Loading...

