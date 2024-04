Anderson sigue invicto, Ajagba supera a Vianello en Texas El invicto peso pesado #4 de la OMB, #5 del CMB Jared “The Real Big Baby” Anderson (17-0, 15 KOs) anotó una fácil decisión unánime en diez asaltos sobre el ex campeón de peso crucero convertido en peso pesado Ryad Merhy (32-3, 26 KOs) el sábado por la noche en el American Bank Center en Corpus Christi, Texas. Prácticamente tráfico en un solo sentido para Anderson, ya que Merhy rara vez participaba. Las puntuaciones fueron 100-90, 100-90, 99-91. Ningún momento memorable. Los espectadores abuchearon durante la mayor parte del camino. En un cruce de caminos entre atletas olímpicos de 2016, Efe “The Silent Roller” Ajagba (20-1, 14 KOs) ganó por decisión dividida en diez asaltos a Guido “The Gladiator” Vianello (12-2-1, 10 KOs). Vianello sacudió a Ajagba en el segundo asalto, de hecho, Efe volvió a la esquina equivocada. Pero Ajagba tomó el control después de que Vianello desacelerara en los asaltos intermedios. Vianello cerró fuerte, pero ya era demasiado tarde. Los puntajes fueron 96-94 Vianello, 96-94, 96-94 Ajagba.

Efe Ajagba Vs Guido Vianello Acción10

Foto: Mikey Williams/Top Rank El medallista de oro olímpico de 2016 y tres veces retador al título mundial Robson Conceição (18-2-1, 9 KOs) ganó mediante un KO en el séptimo asalto sobre José Guardado (15-2-1, 5 KOs) en una pelea de peso ligero junior. Conceição derribó a Guardado dos veces con golpes al cuerpo en el séptimo. El tiempo era 2:27. Otra actuación impresionante para el invicto peso ligero de primera línea Abdullah Mason (13-0, 11 KOs), quien consiguió una detención del árbitro en el cuarto asalto contra Ronal Ron (14-6, 11 KOs). Mason derribó a Ron en los asaltos uno y tres, luego lo remató con una andanada de golpes en el cuarto. El tiempo era 1:02. El peso ligero junior Alejandro “Pork Chop” Guerrero (13-4, 10 KOs) derrotó al previamente invicto Jalen Walker (12-1-1, 10 KOs) con una ráfaga de golpes en el séptimo asalto. Walker también cayó al principio de la pelea. La esquina de Walker tiró la toalla en el 1:35. En su debut profesional, el peso pesado del equipo de EE. UU., Ali Feliz, cayó y detuvo a Anthony Woodson III (1-2, 1 KO) en el segundo asalto. Hora 1:16. Otros resultados:

Julián Delgado G4 Juan Tamez (peso mediano)

Rubén Villa IV G10 Cristian Cruz (peso pluma)

John Rincón G6 Yainel Álvarez (peso welter)

Charly Suárez G8 Louie Coria (peso ligero jr)

