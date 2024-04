“Chocolatito” González regresa el 12 de julio en Nicaragua Román “Chocolatito” ha anunciado en vivo desde una conferencia de prensa en Managua, Nicaragua, que su tan esperado regreso al ring será el viernes 12 de julio en la Arena Alexis Arguello con capacidad para 15,000+ asientos. ESPN Knockout se televisará. Román tendrá el apoyo de sus compatriotas nicaragüenses por primera vez desde que ganó el campeonato, consiguiendo 5 títulos mundiales y dominando las divisiones “mosca” en el proceso, todo mientras viaja de gira. El regreso de González a Nicaragua es el evento de boxeo más importante desde la última vez que el legendario Alexis Arguello peleó en su tierra natal el 18 de diciembre de 1977. Román González: “Estoy súper feliz y emocionado de estar peleando frente a toda mi familia, el pueblo nicaragüense. Será un sueño hecho realidad si puedo coronarme 6x campeón en 5 divisiones diferentes aquí en Nicaragua. Para mí y mi equipo el más grande de todos los tiempos siempre será Alexis Arguello”. Félix “Tuto” Zabala Jr/All Star Boxing: “El pueblo nicaragüense vivirá una noche histórica de boxeo, estoy feliz de poder entregar esto junto con mi socio y mentor el Sr. Akihiko Honda de Teiken Promotions. Llevamos más de 20 años trabajando diligentemente en el país desarrollando el boxeo en la región y produciendo peleas por títulos mundiales. Siempre fue un sueño tener a Roman y ahora lo estamos haciendo realidad. Este será especial”. Carlos Blandón/Román González Gerente: “Después de esta inactividad de cerca de 19 meses, será una pelea muy interesante. Esperamos una victoria positiva y esperamos tener una oportunidad por el título allí después y por qué no en casa con el apoyo de su afición”. Cinco oponentes diferentes están sobre la mesa para la selección de Román, incluidos países como México, Estados Unidos, Panamá y Filipinas. La noche histórica se anuncia como “Regreso a Casa”. Anderson sigue invicto, Ajagba supera a Vianello en Texas Gary Shaw fallecio a los 79 años Like this: Like Loading...

