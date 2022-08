Ultimas del boxeo El boxeador de YouTube KSI detuvo a dos oponentes en una noche el sábado ante la audiencia de PPV en DAZN y una multitud de más de 20,000 en el O2 Arena de Londres. Un oponente era un rapero, el otro era un verdadero boxeador profesional llamado Luis Alcaraz Pineda, quien logró un récord de 2-5, 0 KO con cuatro derrotas por KO. En esa transmisión, se anunció que el boxeador Hasim Rahman Jr. se enfrentará a Vitor Belfort en DAZN PPV el 15 de octubre en el Reino Unido. El boxeador de YouTube Jake Paul dice que firmó para enfrentar a un oponente aun no identificado para octubre. 360 Promotions de Tom Loeffler ha anunciado que la próxima cartelera de boxeo de Hollywood Fight Nights para el jueves 3 de noviembre en Quiet Cannon / Montebello Country Club volverá a presentar al ‘Rey’ Callum Walsh en una pelea de peso mediano junior de ocho asaltos. UFC Fightpass se transmitirá en vivo. La NSAC ha asignado a Russell Mora para ser el tercer hombre en el ring para la pelea de trilogía del 17 de septiembre entre Canelo Alvarez y Gennady Golovkin. Los jueces son Steve Weisfeld, Dave Moretti y David Sutherland. Moretti y Weisfeld trabajaron Canelo-GGG 2 y ambos anotaron esa pelea para Canelo. Moretti también trabajó Canelo-GGG 1, anotando ese para a favor de GGG. Pedraza-Commey empatan en Oklahoma Like this: Like Loading...

