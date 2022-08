Taylor deja vacante el cinturón de la FIB, todavía tiene el de la OMB El ex campeón mundial indiscutible de peso superligero Josh Taylor comenzó el año con los cuatro cinturones, pero ahora ha renunciado a sus títulos WBC, WBA y, más recientemente, IBF y solo tiene el título WBO mientras apunta a un combate de regreso con Jack Catterall, a quien él derrotado polémicamente en febrero. “Sí, dejé vacante y continuaré haciendo lo que sea necesario para estar en condiciones de hacer realidad la revancha con Jack Catterall”, dijo Taylor a Sky Sports. “Él está con BOXXER ahora y, por lo tanto, debería ser fácil de hacer, ya que trabajan tan de cerca con Top Rank”. La FIB ordenó al #1 Jeremias Ponce y al #2 Subriel Matias que luchen por el título mundial vacante de la FIB. Ultimas del boxeo Like this: Like Loading...

