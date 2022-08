Fallece Rigoberto Riasco el primer campeón mundial supergallo del WBC Por. Gabriel F. Cordero Ha fallecido en Ciudad de Panamá a sus 69 años, el panameño y ex campeón mundial de boxeo, Rigoberto “El Pequeño Veneno” Riasco . Rigoberto Riasco nació el 11 de enero de 1953 y estuvo en el boxeo entre 1968-1982 con un record profesional de 26 triunfos , 9 derrotas y 4 empates, 13 de sus triunfos fueron por nocaut. Tras un intento fallido en Nicaragua en 1975 por conquistar el campeonato de peso pluma de la AMB fue derrotado en dos asaltos por el legendario campeón nicaragüense Alexis Argüello. El 3 de abril de 1976 se coronó campeón mundial del CMB al vencer en ocho asaltos al japonés Waruinge Nakayama en el Gimnasio Nuevo Panamá de la ciudad de Panamá y conquistó el vacante campeonato mundial supergallo del CMB y es reconocido para la historia como el primer campeón mundial supergallo del organismo. Defendió el título en dos ocasiones al vencer al dominicano Livio Nolasco en Ciudad de Panamá y al surcoreano Dong Kyum Yum en Corea del Sur y es derrotado en su tercera defensa por el japonés Royal Kobayashi en Tokio, Japon. Riasco fue uno de los primeros beneficiarios de la contribución de pensión del WBC para boxeadores en dificultades financieras y en la actualidad con el programa de “Lo Mejor del Boxeo” y Don Juan Carlos Tapia reconocido como el Padre del Boxeo Panameño. Riasco debutó en el boxeo profesional en Agosto de 1968 con un empate ante el guerrero de mil batallas Carlos Mendoza y se enfrentó a rivales como: Leonel Hernandez, Rafael Ortega, Jesus Estrada, Alexis Arguello, Waruinge Nakayama, Royal Kobayashi y Mario Miranda entre otros. Fue uno de los campeones mundiales de la época de los 70s del proceso Revolucionario del General Omar Torrijos y uno de los cuatro a la vez que tuvo Panamá entre 1975-1976 junto a Jaime “Cieguito”Rios, Roberto Duran y Alfonso López una de las tres veces que Panamá hizo un Poker de Ases de la historia del Boxeo Mundial. Taylor deja vacante el cinturón de la FIB, todavía tiene el de la OMB Like this: Like Loading...

