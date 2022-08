Fallece el promotor de Dinamarca, Mogens Palle Es triste anunciar el fallecimiento del legendario gerente y promotor de boxeo con sede en Copenhague, Dinamarca, Mogens Palle, a la edad de 88 años debido al cáncer. Promovió a gente como Mikkel Kessler, Jimmy Bredahl, Thomas Damgaard, Brian Nielsen y muchos más. Palle fue incluido en el Salón de la Fama del Boxeo Internacional en 2008. “¡El hombre más duro que conozco ha fallecido! A pesar de su frágil salud al final, luchó, con fuerza de voluntad, cabeza afilada y obstinado, hasta la campana final. ¡Era inventivo, creativo y valiente como pocos! Él era único. ¡Mi padre! Te amo por siempre”, dijo su hija Bettina Palle en un mensaje. Mogens Palle celebró su último evento de boxeo el 21 de abril de 2022 en Copenhague. Terminó con éxito para sus luchadores, cuando Sarah Mahfoud derrotó a Nina Meinke por el título de peso pluma de la FIB y Enock Poulsen ganó el campeonato europeo de peso superligero al derrotar a Franck Petitjean de Francia. “Después de casi 65 años como promotor, lo dejo. Estoy muy orgulloso de lo que he logrado. Realmente espero que este evento sea grandioso también. Comenzó con éxito en 1957 y me gustaría mucho que terminara allí también. Al menos desde el punto de vista deportivo”, dijo Mogens Palle antes del espectáculo y agregó: “No tengo miedo de morir. He tenido una gran vida, y he trabajado con el deporte que amo. Lo miro de esta manera. Morir es como quedarse dormido, simplemente no te despiertas de nuevo”. Durante más de medio siglo, Mogens Palle mantuvo vivo el boxeo en Dinamarca, Noruega y Suecia. El ex boxeador aficionado comenzó su carrera como promotor de boxeo a la edad de 23 años con un evento en Copenhague en 1957 junto con su padre Thorkild, un maestro carpintero y ex campeón europeo de peso ligero Jorgen Johansen. Basado en un mercado muy pequeño y un país con menos de 6 millones de personas, produjo una cantidad impresionante de campeones europeos (27) más 8 campeones mundiales en las cuatro organizaciones principales (WBA, WBC, IBF y WBO), incluidos Mikkel Kessler. , Ayub Kalule y Johnny Bredahl. El ya experimentado Christian (Gentleman Chris) Christensen y Bo Högberg de Suecia se convirtieron en sus primeros campeones europeos en 1964 y 1966. Construyó a Borge Krogh y Tom Bogs desde cero y ambos se convirtieron en elementos muy populares y comenzaron la era dorada del boxeo danés ganando los laureles europeos en las divisiones de peso ligero, mediano y semipesado. A mediados de la década de 1960, Palle fue el gerente europeo del ex campeón mundial de peso pesado Sonny Liston y co-promovió cuatro de sus peleas en Suecia. Se suponía que Liston pelearía fuera de Dinamarca, pero las autoridades danesas se negaron a darle un permiso de trabajo debido a su pasado criminal, lo que obligó a trasladar los eventos al país vecino. El primer campeón mundial de Palle fue Ayub Kalule, nacido en Uganda, quien derrotó fácilmente al campeón Masashi Kudo en 1979. Para Kalule y Palle, la parte difícil de ganar el campeonato no fue enfrentar a Kalule contra el Kudo de Japón. En representación de un país pequeño, la pelea más dura fue con la AMB, que bloqueó a Kalule de una oportunidad por el campeonato durante 23 meses después de convertirse en el principal contendiente. Kalule se aferró al título de peso mediano ligero hasta que lo perdió en una batalla clásica de 1981 contra Sugar Ray Leonard en Houston, Texas. A lo largo de los años, Palle ha promovido eventos con estrellas del boxeo como Mike Tyson, Larry Holmes, Sonny Liston, Carlos Monzon, Emile Griffith, Victor Galindez, Sandro Mazzinghi, Bruno Arcari, Eddie Perkins, John Conteh, Ken Buchanan, Joe Calzaghe, y ha campeones y estrellas desarrollados en Escandinavia como Tom Bogs, Borge Krogh, Bo Hogberg, Chris Christensen, Hans Henrik Palm, Jorgen Hansen, Gert Bo Jacobsen, Svein-Erik Paulsen, Mustafa Wassajja, John Odhiambo, Anders Eklund, Steffen Tangstad, Brian Nielsen, Ole Klemetsen, Mads Larsen, Soren Sondergaard, Thomas Damgaard, Mikkel Kessler y muchos más. La pelea por el título mundial de 1972 entre Carlos Monzón y Tom Bogs en el estadio nacional de fútbol de Copenhague fue uno de los eventos deportivos más importantes en Dinamarca hasta esa fecha. En 2001, Palle llevó a Mike Tyson a la misma arena al aire libre, donde detuvo a Brian Nielsen en el evento de boxeo más grande de Dinamarca con una cartelera repleta de 14 combates. También estaba co-promocionando la pelea de unificación de peso supermediano entre Joe Calzaghe y Mikkel Kessler en Cardiff, Gales, que atrajo a 50.000 fanáticos y tuvo una audiencia mundial en 70 países. Durante la década de 1990, Dinamarca fue una gran fuerza en el boxeo europeo y dos veces durante esa década, los luchadores daneses del establo Palle mantuvieron simultáneamente los cinturones europeos en tres categorías de peso diferentes. En 1992, Johnny y Jimmi Bredahl se convirtieron en la primera pareja de hermanos en ganar campeonatos mundiales en la misma noche, en una cartelera de Mogens Palle, al capturar los títulos de peso gallo junior y peso ligero junior de la OMB en el estadio nacional de fútbol de Parken. Johnny Bredahl luego capturó el campeonato de peso gallo de la AMB entre otros títulos más adelante en su carrera, mientras que Jimmi Bredahl finalmente perdió su cinturón contra Oscar De La Hoya en 1994. El momento de boxeo favorito de Palle como promotor fue la pelea de Dave Boy Green contra Jorgen Hansen en 1979. Eran los días de Mogens Palle contra Mickey Duff, cuando había muchos enfrentamientos clásicos daneses contra británicos. Dave Green, quien estaba alineado para una pelea por el título mundial, tuvo que defender su título europeo de peso welter y era el gran favorito contra el experimentado danés de 36 años el 28 de junio de 1979 en Randers, Dinamarca. Hansen cayó en la segunda ronda. Pero en busca de un final rápido, Green se dejó abierto al ser detenido en el tercer asalto por un derechazo vicioso. El comentarista de la televisión británica Reg Gutteridge, que cubría la pelea junto al ring para ITV, gritó con entusiasmo al micrófono cuando detuvieron a Green: “Todo ha terminado, Dave Green ha perdido el Campeonato de Europa ante Jorgen Hansen, de treinta y seis años, en uno de los mejores”. cambios que he conocido en el boxeo en 40 años. ¡Increíble!” Mogens Palle fue incluido en el Salón de la Fama del Boxeo Internacional (IBHOF) en Canastota, Nueva York en 2008, pero se retiró parcialmente poco después. Después de algunos años de inactividad, hizo una reaparición sorprendente en diciembre de 2015 junto con el popular peso pesado danés Brian Nielsen y su hija Bettina Palle, quien ahora dirige la promoción Danish Fight Night. Sarah Mahfoud, nacida en las Islas Feroe, se preparó para capturar el título de peso pluma de la FIB en 2020, convirtiéndose así en la primera boxeadora danesa en ganar esa versión del campeonato mundial. Mogens Palle logró así crear campeones mundiales en las cuatro organizaciones principales. Y con la victoria del veloz Enock Mwandila Poulsen el 21 de abril de 2022, el 27º campeón de Europa producido por Mogens Palle también era una realidad. La esposa de Mogens Palles, Lis Palle, murió en 2020. Le sobreviven su hija Bettina Palle y su nieto Christian Palle. Peleas de la semana del 29 de Agosto al 4 de septiembre Fallece Rigoberto Riasco el primer campeón mundial supergallo del WBC Like this: Like Loading...

