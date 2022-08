Peleas de la semana del 29 de Agosto al 4 de septiembre Enorme fin de semana del Día del Trabajo para el boxeo con grandes eventos los sábados y domingos. Hagámoslo… MIÉRCOLES

El campeón de peso paja del CMB Nakhon Ratchasima (38-1, 23 KOs) defiende contra el difunto suplente Norihito Tanaka (20-8, 10 KOs) en Nakhon Ratchasima, Tailandia. Es probable que haya una transmisión en vivo disponible. SÁBADO

DAZN presenta al campeón supermosca franquicia del CMB Juan Francisco “Gallo” Estrada (42-3, 28 KOs) defendiendo contra Argi Cortés (23-2, 10 KOs) en el Centro de Usos Múltiples en Hermosillo, Sonora, México. La cartelera presenta una revancha entre la campeona femenina de peso pluma de la AMB, Erika Cruz (14-1, 3 KOs) y Jelena Mrdjenovich (41-11-2, 19 KOs), un choque por el título vacante de peso minimosca de la FIB entre Héctor Flores (20-0 -4, 10 KOs) y Sivenathi Nontshinga (10-0, 9 KOs), y el terror superpluma Eduardo “Rocky” Hernández (32-1, 29 KOs) contra el invicto Jorge Mata (14-0-2, 10 KOs). * * * FITE tiene un PPV de $19.99 encabezado por “Prince” Albert Bell (21-0, 6 KOs) contra Nicolás Polanco (20-2-1, 11 KOs) del Huntington Center en Toledo, Ohio. * * * Además, Sky Sports en el Reino Unido tiene una cartelera encabezada por el ex campeón de la OMB Liam ‘Beefy’ Smith (31-3-1, 18 KOs) contra Hassan Mwakinyo (20-2, 14 KOs) del M&S Bank Arena en Liverpool, Inglaterra. . Es posible que algún medio de EE. UU. pueda captar ese feed. Manténganse al tanto. DOMINGO

FOX tiene un PPV de $ 74.99 con los contendientes de peso pesado, el ex campeón unificado Andy “The Destroyer” Ruiz Jr. (34-2, 22 KOs) y el contendiente de toda la vida Luis “King Kong” Ortiz (33-2, 28 KOs) de Crypto.com Arena En los angeles. En la coestelar, los pesos ligeros Isaac “Pitbull” Cruz (23-2-1, 16 KOs) y Eduardo Ramírez (27-2-3, 12 KOs) chocan en una eliminatoria del CMB a 12 asaltos. Además, el campeón de tres divisiones Abner Mares (31-3-1, 15 KOs) en su primera acción en tres años mientras lucha contra el ex retador al título Miguel Flores (24-4, 12 KOs) en una atracción de peso súper pluma de 10 asaltos, más el invicto peso ligero José Valenzuela (12-0, 8 KOs) se enfrenta al ex campeón mundial Jezreel Corrales (26-4, 10 KOs) en el primer asalto de 10 asaltos. También habrá no una, sino dos transmisiones de boxeo antes del PPV. FS1 transmitirá una pelea entre el contendiente invicto de peso súper gallo Ra’eese Aleem (19-0, 12 KO) contra Mike Plania (26-1, 13 KO) en una pelea de 10 asaltos. Luego, la cadena FOX transmitirá una pelea de diez asaltos entre los invictos súper welter Joey Spencer (15-0, 10 KO) y Kevin Salgado (14-0-1, 9 KO). Nota: En un combate de ocho asaltos no televisado, el ex campeón de peso pesado de la FIB, Charles Martin, se enfrenta al ex atleta olímpico Devin Vargas. Fallece el promotor de Dinamarca, Mogens Palle Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.