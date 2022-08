Pedraza-Commey empatan en Oklahoma En un choque de peso superligero entre dos ex campeones mundiales, el astuto José “Sniper” Pedraza (29-4-1, 14 KOs) y el poderoso golpe Richard “RC” Commey (30-4-1, 27 KOs) dividieron el resultado el sábado por la noche en el Hard Rock Hotel & Casino en Tulsa, Oklahoma. La Pelea fue cerrada hasta que Pedraza aparentemente se alejó tarde. Commey se vio obstaculizado por un corte sobre su ojo izquierdo sufrido en el sexto round. Los puntajes fueron 97-93 Pedraza, 96-94 Commey, 95-95. José Pedraza: “Aunque se me inflamó el ojo, entendimos que se hizo porque tiene buena derecha. Toda la noche, todo el objetivo era neutralizar esa mano derecha. A pesar de que estaba inflamado, pude hacerlo”. [en las rondas 9 y 10] “Conseguí un gran golpe al cuerpo. Sentí que lo lastimé y eso me dio la inspiración para seguir tras él. De hecho, creo que esas fueron las rondas que me dieron la victoria esta noche, a pesar de lo que dicen las tarjetas de puntuación”. “Nunca he rechazado una pelea, y no voy a empezar ahora. Lo que sea que Top Rank quiera para mí. Si exigen una revancha, estoy listo para darle una revancha a Richard Commey porque se lo merece y tengo el mayor respeto por él. En última instancia, mi objetivo es ganar un título mundial una vez más. Lo que sea que tenga que hacer, eso es lo que estoy dispuesto a hacer. Richard Commey: “Es un empate. Obviamente, tengo que volver a casa y ver a mi gente. Amo a mi gente, y tengo que volver allí, hacer lo que tengo que hacer”. Ultimas del boxeo Resultados de los pesos pesados desde Tulsa, Oklahoma Like this: Like Loading...

