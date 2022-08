Resultados de los pesos pesados desde Tulsa, Oklahoma Cuatro grandes peleas de peso pesado en la cartelera de Top Rank en el Hard Rock Hotel & Casino en Tulsa, Oklahoma. Los cuatro resultaron en nocauts explosivos en dos rounds. El tan esperado regreso del invicto terror de peso pesado Jared “The Real Big Baby” Anderson (12-0, 12 KOs) terminó rápidamente contra Miljan “The Serbian Stallion” Rovcanin (24-3, 16 KOs). Anderson rompió el juego Rovcanin y lo noqueó con una mano derecha al final del segundo round. Eran las 3:00. Después de la pelea, Anderson dijo: “Siendo realistas, no sabemos qué tan lejos estamos de una pelea con {Filip Hrgovic}. Me encantaría esa pelea. Filip Hrgovic o cualquiera en el top 10 de la FIB o la OMB, el WBC. Solo estamos buscando algunos nombres más importantes. Todo el mundo sigue pidiendo peleas más grandes. Nos encantaría tener esas peleas más grandes”. El medallista de plata olímpico de peso súper pesado de 2020, Richard Torrez Jr. (3-0, 3 KOs) necesitó solo 44 segundos para demoler a Marco Antonio Canedo (4-3, 2 KOs) en el primer round. Torrez golpeó a Canedo, lo derribó, luego lo derribó y lo derribó de cara. Canedo estuvo varios minutos derribado, pero pudo salir caminando del ring. Torrez conectó 8 de los 10 golpes de poder que lanzó. El destructor de peso pesado de mano dura Efe “The Silent Roller” Ajagba (16-1, 13 KOs) derrotó a Jozsef “The Gladiator” Darmos (14-5-3, 10 KOs) en dos rounds. Ajagba derribó a Darmos dos veces en la segunda ronda para terminarlo. El tiempo era 1:15. Torrez afirmó: “Estoy contento con el resultado, pero mis pensamientos en este momento están con Canedo. Es un hombre duro, y tengo el mayor respeto por él. Nos pasa a los mejores”. El invicto prospecto local de peso pesado Jeremiah “Dreamland” Milton (6-0, 5 KOs) derrotó a Nick Jones (9-5, 6 KOs) con una mano derecha en el segundo round. Jones falló un puñetazo salvaje que lo dejó abierto y Milton le apagó las luces. El tiempo era 2:49. Alimkhanuly ahora es el campeón completo de peso mediano de la OMB Like this: Like Loading...

