Alimkhanuly ahora es el campeón completo de peso mediano de la OMB El campeón interino de peso mediano de la OMB, Zhanibek Alimkhanuly, ha sido elevado por el Comité de Campeonato de la OMB al estado de "campeón completo", con efecto inmediato. El cinturón fue declarado vacante después de que no se pudo llegar a un acuerdo entre el ahora ex campeón de peso mediano Demetrius Andrade y Alimkhanuly. En cuanto a Andrade, el Comité de la OMB sancionó nuevamente una pelea interina por el título súper mediano entre Andrade y Zach Parker. La OMB previamente permitió que Andrade mantuviera el título de peso mediano cuando eligió subir al peso súper mediano para pelear contra Parker por el cinturón interino de la OMB en mayo. Esa pelea fue pospuesta debido a una lesión en el hombro sufrida en el entrenamiento por Andrade. Luego, la OMB ordenó a Andrade que defendiera su cinturón de peso mediano contra Alimkhanuly. Eso no sucedió y Andrade ahora no tiene cinturón. Resultados de los pesos pesados desde Tulsa, Oklahoma Łaszczyk noquea a Acevedo en Polonia y sigue invicto

