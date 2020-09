Ugas: Estoy listo para ser campeón mundial El principal contendiente de peso welter, Yordenis Ugas, compartió ideas sobre su campo de entrenamiento y más mientras se prepara para enfrentarse a Abel Ramos por el campeonato vacante de peso welter de la AMB este domingo en FOX desde Microsoft Theatre en Los Ángeles. Sobre su reciente campo de entrenamiento: “Entrenar en Las Vegas en el Salas Boxing Academy con el entrenador Ismael es un gran momento porque brinda una atmósfera de campeonato. El gimnasio está lleno de excelentes luchadores y el combate que he tenido ha sido increíble. Más importante aún, Salas es un gran maestro que sabe exactamente lo que se necesita para mejorar mi juego. Hicimos mucho en este campamento y verás una versión más pulida de mí mismo en la noche de la pelea “. Sobre su enfrentamiento con Abel Ramos: “Ramos es un peleador muy duro que tiene una gran cantidad de corazón, como se muestra en su última pelea cuando noqueó a Perrella en los últimos segundos de esa pelea. Esta será una de esas peleas de las que los fanáticos estarán hablando durante muchos años porque no vamos a retroceder. Estoy esperando una guerra total “. En su búsqueda para convertirse en el primer campeón mundial de peso welter cubano en 45 años: “Si no me equivoco, no ha habido un campeón mundial de peso welter cubano desde José Nápoles en 1975. Será un honor convertirme en el primer campeón mundial de peso welter cubano de este milenio, si Dios quiere, salgo victorioso. Convertirme en campeón mundial es un objetivo que me propuse cuando comencé a boxear, y no voy a dejarlo escapar en este momento. Mi objetivo es no dejar la decisión en manos de los jueces, así que iré por el nocaut ”. Sobre el estado de la división de peso welter: “Todo el mundo sabe que la división de peso welter siempre está repleta de los mejores boxeadores del boxeo, y yo me considero uno de esos tipos. Siento que vencí a Shawn Porter, así que sé que pertenezco a los boxeadores de élite en las 147 libras. Primero debo pasar a Ramos, luego iré por todos ”. Pedraza-Molina el 19 de septiembre en Las Vegas

