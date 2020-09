“Muecas” Solís debuta en Kissimmee, Florida por Telemundo el viernes

All Star Boxing concluye su serie de verano de Boxeo Telemundo 2020 en el final de temporada del viernes. El evento principal contará con un par de pesos welter mexicanos como Luis “Muecas” Solís (25-10-4, 21 KOs) de Mérida, Yucatán, México se encuentra con Antonio “Tono” Moran (21-4-1, 17 KOs) de México. Ciudad. La batalla de diez asaltos tendrá en juego el título Fedecentro de la Asociación Mundial de Boxeo. Este será el cuarto show consecutivo del viernes en un estudio en el Centro de Eventos Osceola Heritage Park en Kissimmee, Florida. Solís ha luchado contra los mejores talentos en México e internacionalmente. Tiene una victoria sobre el ex campeón mundial Cristóbal Cruz. Esta será la primera vez que encabece un evento principal de Telemundo. Está listo para tener una gran actuación ganadora con la esperanza de posicionarse para grandes peleas en el futuro. ¿Cómo fue tu preparación para esta pelea? Tuve una preparación sobresaliente. El campamento estaba lleno y lo cerramos con 10 rondas de combate. Definitivamente estoy listo. ¿Qué tan familiarizado estás con tu oponente? Estoy muy familiarizado con él. Estuve presente cuando perdió su primera pelea profesional ante Emmanuel López. Moran es alto y muy fuerte. Espero una pelea muy dura. ¿Cuáles dirías que son tus puntos fuertes en este enfrentamiento? Yo también soy muy fuerte, pero diría que mi mayor fortaleza es la paciencia. Me tomo las cosas con mucha calma ronda por ronda. ¿Cómo ha sido tan resistente después de varias derrotas? En primer lugar, les diré que cinco de las derrotas por decisión creo que debería haber ganado. Aparte de eso, no me concentro en las pérdidas. Ahora están detrás de mí y tengo una nueva oportunidad de enfrentar a Moran para demostrar que pertenezco a las grandes peleas. Derrotó a un ex campeón mundial en Cristóbal Cruz. ¿Qué recuerdas de esa pelea? Ese fue el nombre más grande hasta la fecha que me he ganado como profesional. La victoria fue especial ya que lo derroté en su propia ciudad natal. ¿Cuál dirías que es tu mejor peso? Yo diría 140. Al revisar mi historial, verá que la mayor parte de mi éxito ha sido alrededor de ese peso. ¿Cómo te sientes al encabezar Telemundo por primera vez? Estoy muy agradecido por esta oportunidad. También estoy feliz de estar peleando en Florida, donde tengo familiares y amigos. Muchos espectadores de la red me verán por primera vez. Esta será una pelea que cambiará mi carrera y una pelea emocionante para la gran audiencia. * * * “Muecas” Solís vs “Tono” Moran se transmitirá el viernes por la noche a las 12 AM/ET en vivo por Telemundo Presentan Showtime su Programación completa del 19 de septiembre Ugas: Estoy listo para ser campeón mundial

