Presentan Showtime su Programación completa del 19 de septiembre Los mejores contendientes de peso súper welter se enfrentan cara a cara mientras Erickson “Hammer” Lubin (22-1, 16 KOs) se enfrenta al olímpico Estadounidense de 2012 Terrell Gausha (21-1-1, 10 KOs) en una eliminatoria por el título del WBC encabezando el evento del sábado 19 de septiembre en vivo por Showtime desde Mohegan Sun Arena en Uncasville, Connecticut. La cartelera también presenta al Tugstsogt “King Tug” Nyambayar de Mongolia (11-1, 9 KOs) interviniendo para enfrentarse al invicto Cobia “Soldier” Breedy (15-0, 5 KOs) en el combate co-estelar de peso pluma a 10 rounds. La primera pelea de la transmisión verá a uno de los mejores prospectos en el boxeo, el invicto peso welter Jaron “Boots” Ennis (25-0, 23 KOs) enfrentándose a Juan Carlos Abreu (23-5-1, 21 KOs) en un enfrentamiento de 10 rounds. Entrenador construye su propio gimnasio durante la pandemia “Muecas” Solís debuta en Kissimmee, Florida por Telemundo el viernes

