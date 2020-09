Entrenador construye su propio gimnasio durante la pandemia Por Héctor Villarreal Todos los gimnasios en Panamá se han visto obligados a cerrar sus puertas desde mediados de marzo a causa de la pandemia del coronavirus, especialmente los centros de entrenamiento para deportes de combate como el principal gimnasio de boxeo Pedro Alcázar en el centro de Ciudad de Panamá donde más de un centenar de boxeadores y una veintena los formadores atienden de lunes a sábado. Uno de esos entrenadores es Julio Cesar Archibold quien a pesar de no tener un salario del gobierno como la mayoría, decidió adaptarse valientemente a la situación e invertir todos sus ahorros en construir su propio gimnasio privado detrás de su casa. “La mayoría de las personas a las que consulté me dijeron que era una idea loca y que no era el mejor momento para invertir, pero no quería quedarme de brazos cruzados mientras mis boxeadores aumentaban de peso y su condición física se deterioraba”, dijo Archibold, quien prepara a varios de los mejores peleadores residentes en Panamá, como el campeón interino de peso mosca ligero de la AMB, Daniel Matellon, quien es cubano, así como su compatriota Pablo Vicente, un peso súper pluma clasificado # 11 por la AMB y el CMB. “El gerente George Sarantopoulos donó el anillo, estructuras para las bolsas, acolchado para el piso y algunos equipos. De repente otros promotores como Robert Díaz de Havoc, Diego Victoria y el promotor más experimentado del país Sergio González también hicieron sus aportes mientras pasaban las semanas sin que el Ministerio de Salud anunciara una fecha para retomar las actividades deportivas ”, agregó el entrenador Archibold, quien también consiguió una valiosa donación de sacos de boxeo del ex campeón mundial Anselmo “Chemito” Moreno. Lo que más agradó a los donantes fue ver a los propios boxeadores colaborando en los procesos de construcción y equipamiento de lo que será su nuevo sitio de entrenamiento, ubicado en Panamá Este, una zona lejana de la ciudad que ya ha producido un par de campeones mundiales. “Solíamos pasar 3 horas de ida y vuelta al gimnasio Curundu en autobús todos los días, así que ahora tendremos tiempo extra para entrenar también para descansar y compartir con nuestras familias”, dijo el peso ligero Juan Huertas, ex olímpico en Londres 2012. “La calidad de los equipos instalados en la Academia Archibold es mejor que los de los gimnasios públicos y este lugar se encuentra a solo cinco minutos a pie de la última estación de tren del Metro, lo que beneficiará también a los combatientes de otras áreas”, comentó Sergio González. quien ha sido un promotor desde principios de los 80. Después de dos meses y medio de arduo trabajo, Archibold Boxing Academy fue declarada abierta el martes 1 de septiembre, solo para entrenar con sus peleadores individualmente mientras esperan hasta que el Ministro de Salud ordene la reapertura de todos los gimnasios. Boxeo en vivo el viernes desde Moscú, Rusia Presentan Showtime su Programación completa del 19 de septiembre

