Pedraza-Molina el 19 de septiembre en Las Vegas El ex campeón mundial de dos pesos José “Sniper” Pedraza continúa su búsqueda de otro título mundial contra el olímpico estadounidense Javier “El Intocable” Molina en un evento principal de peso welter junior de 10 rounds el sábado 19 de septiembre desde el MGM Grand Conference Center. Pedraza-Molina encabezará una noche de peleas en vivo por ESPN +. “Pedraza y Molina nos pidieron una pelea significativa, y creemos que el ganador está en una excelente posición para una oportunidad de título mundial”, dijo el presidente de Top Rank, Bob Arum. Pedraza (27-3, 13 KOs), un ex campeón mundial de peso ligero junior y peso ligero, regresa al MGM Grand “Bubble” poco más de dos meses después de dominar al ex retador al título mundial Mikkel LesPierre durante 10 rounds. Pedraza tuvo un debut desfavorable en peso welter junior cuando perdió por decisión ante José Zepeda en septiembre pasado, pero la actuación de LesPierre estableció su lugar entre los principales contendientes de la división. Molina (22-2, 9 KOs) tiene marca de 4-0 desde que firmó con Top Rank a principios de 2019, reviviendo una carrera que se estancó luego de un par de derrotas por decisión. En noviembre pasado, noqueó al normalmente resistente Hiroki Okada en 65 segundos. Siguió el KO de Okada con una sorpresiva victoria sobre Amir Imam en febrero en la cartelera secundaria Deontay Wilder-Tyson Fury II. Pedraza y Molina estaban programados para pelear en la cartelera de José Ramírez-Viktor Postol el 9 de mayo, pero el evento fue descartado debido al COVID-19. La pelea Ramírez-Postol finalmente sucedió el 29 de agosto y ahora Pedraza y Molina encabezarán un espectáculo propio. Pedraza dijo: “He estado buscando una pelea contra Javier Molina durante mucho tiempo. También lo tenía en mi radar porque se suponía que íbamos a pelear a principios de este año, pero toda la situación con la pandemia cambió esos planes y la pelea se pospuso. Seguí entrenando duro para seguir mejorando y terminé peleando contra otro oponente y tuve una gran actuación. “Esta pelea me acercará aún más a una oportunidad de título mundial. Mi objetivo es convertirme en campeón del mundo en tres divisiones y Javier Molina no me impedirá lograr mi sueño ”. Molina dijo: “Al comenzar este año, tenía grandes expectativas para mí. Sé de lo que soy capaz y estoy aquí para hacer una declaración contra Pedraza. No he recibido el respeto ni el reconocimiento que siento que merezco, pero ganarle a Pedraza hará que mi nombre salga a la luz. Es una gran oportunidad y planeo aprovecharla “. Ugas: Estoy listo para ser campeón mundial VideoJuego de BGaming y WBC finalmente está en proceso

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.