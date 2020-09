VideoJuego de BGaming y WBC finalmente está en proceso El creador de juegos en línea BGaming está trabajando en el primer videojuego de boxeo importante desde que Electronic Arts lanzó Fight Night Champion en 2011. La compañía ha firmado un importante acuerdo con el World Boxing Council (WBC). Los jugadores que controlan a los boxeadores virtuales competirán para ganar el famoso cinturón verde y dorado y convertirse en un campeón mundial verde y oro del WBC. Confirman Chavez Jr vs Cazares para el 25 de septiembre

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.