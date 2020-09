Confirman Chavez Jr vs Cazares para el 25 de septiembre Por Hesiquio Balderas La pelea entre el ex campeón de peso mediano del WBC, Julio César Chávez Jr y Mario Cazares está de regreso para el 25 de septiembre. La pelea será el evento co-estelar de la tercera pelea de exhibición entre Julio César Chávez Sr. y Jorge Arce. Chavez Jr. vs Cazares ha estado intermitente varias veces. Hace apenas unos días se encendió el debate entre Chávez Sr. y Cazares y su equipo sobre el peso de la pelea. Justo después de una conferencia de prensa virtual, Chávez Jr.anunció en las redes sociales que la pelea fue “cancelada”. Hoy, Fightnews.com® habló con Rafael Soto Gil, promotor del evento y Rafa dijo que la pelea está en marcha. “La pelea ha comenzado”, dijo. “La pelea será un combate de peso semipesado y se disputará en 175 libras. Chávez Jr y Cazares acordaron pelear. ¡La pelea definitivamente se realizara! “ Presidente de la AMB, Mendoza se recupera y da negativo para Covid-19

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.