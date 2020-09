Presidente de la AMB, Mendoza se recupera y da negativo para Covid-19

El presidente de la AMB, Gilberto Jesús Mendoza, dio negativo en su prueba más reciente contra Covid-19 a principios de esta semana, lo que significa que se ha recuperado por completo del virus. Mendoza anunció que había contraído el virus el 12 de agosto y desde entonces se aisló bajo la supervisión de su equipo médico y cumpliendo con todas las instrucciones. Durante este período se le realizaron varias pruebas ya que los síntomas desaparecieron hasta que el resultado fue negativo. El presidente de la organización pionera describió este período como difícil, pero también como de mucho aprendizaje, y continuó trabajando durante su descanso. Mendoza permanecerá aislado unos días para recuperar la fuerza necesaria y recuperarse físicamente por completo. La familia de la AMB está feliz con la recuperación de su Presidente y con su pleno regreso al trabajo y agradece a todos los que enviaron sus mensajes a Mendoza y al organismo durante este tiempo. Confirman Chavez Jr vs Cazares para el 25 de septiembre OMB ordena negociaciones Ramírez-Catterall

