OMB ordena negociaciones Ramírez-Catterall El Comité de Campeonato de la OMB ordenó a los representantes del campeón de peso welter jr de la OMB José Ramírez y del retador obligatorio Jack Catterall que negocien y lleguen a un acuerdo dentro de veinte días. Si no se llega a un acuerdo dentro de ese plazo, se ordenará una subasta. La oferta mínima aceptable es de $ 150,000. Cualquiera de las partes involucradas puede solicitar un procedimiento de licitación monetaria en cualquier momento durante el proceso de negociación. El Comité había otorgado la aprobación de la sanción de la pelea del WBC / WBO del sábado pasado entre Ramírez y Viktor Postol con la disposición de que el ganador debe enfrentar a Catterall dentro de los 120 días posteriores a la pelea. Ramirez (26-0, 17 KOs) es promovido por Top Rank, Catterall (25-0, 13 KOs) es promovido por Queensberry Promotions. Matchroom Boxing ganó subasta Kambosos-Selby en eliminatoria de la FIB

