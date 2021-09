Ugas es homenajeado en Miami El campeón mundial de peso welter de la AMB, Yordenis Ugás, fue honrado con la “Llave de la ciudad” de Miami por el alcalde Francis Suárez esta tarde durante una ceremonia en la oficina del alcalde Suárez. Ugás derrotó al legendario campeón mundial de ocho divisiones y al senador filipino Manny “Pacman” Pacquiao el 21 de agosto para retener su título en una pelea vista por millones de personas en todo el mundo. “Ugás podría haber usado esa plataforma para hablar de sí mismo”, dijo el alcalde Suárez. “En cambio, destacó la opresión, la brutal dictadura en Cuba. Eso es algo por lo que tenemos que estar eternamente agradecidos. Es más, en ese sentido, un activista que un luchador. Y creo que eso es realmente impresionante. En ese momento supe que tenía que invitarlo y darle la llave de la ciudad. Se lo ganó “. “Me da una gran alegría que el alcalde Suárez me entregó la Llave de la Ciudad de Miami”, dijo Ugás. “Tuve una gran victoria contra una leyenda del boxeo como Manny Pacquiao y pude llamar la atención sobre la opresión que enfrenta mi pueblo en Cuba. “Siempre lucharé por la libertad, no solo por mis compatriotas en Cuba, sino por los oprimidos en todo el mundo. Agradezco a todos mis fans que han estado conmigo desde el principio. Hoy fue un gran día para mí y siempre estaré agradecido ”. Conferencia de prensa final Valdez-Conceicao Anuncian boletos para Holyfield-Belfort

