Conferencia de prensa final Valdez-Conceicao El campeón mundial superpluma del WBC, Oscar Valdez y el retador Robson Conceicao se presentaron en la conferencia de prensa final para su enfrentamiento de ESPN + el viernes por la noche en el Anfiteatro AVA en Casino Del Sol en Tucson, Arizona. Conceicao venció a Valdez por un punto en la final de los Juegos Panamericanos 2009, por lo que los rivales amateurs tienen un puntaje profesional que saldar. Oscar Valdez: “Me siento bendecido por tener la oportunidad de subir al ring el 10 de septiembre. Estoy muy agradecido con Top Rank, la {Comisión Tribal del Juego} de Pascua Yaqui por permitir que esta pelea continúe… sabemos que no hicimos nada malo . Vamos a estar muy concentrados para esta pelea “. Robson Conceicao: “Sobre el problema del campeón, lo hecho, hecho está. No hay explicación, pero estoy aquí para dar lo mejor de mí y pelear la pelea más grande de mi vida “. Oscar Valdez

“Me siento bendecido de tener la oportunidad de subir al ring el 10 de septiembre. Estoy muy agradecido con Top Rank, la {Comisión Tribal de Juegos de Azar} Pascua Yaqui por permitir que esta pelea continúe, y he estado muy concentrado. Venir aquí a mi segundo hogar en Tucson significa mucho para mí. La gente sabe que mis dos últimas peleas fueron sin multitud debido a COVID y ¿qué mejor manera de volver como campeón que frente a mi gente con todo Sonora y Arizona aquí? Solo estoy emocionado. Me he concentrado mucho en no mirar nada negativo por ahí. Ha sido un poco difícil, no puedo mentir, pero esto es por lo que tenemos que pasar. Esto es lo que va a ser “. “Aquí es cuando te das cuenta de quiénes son las personas reales que te rodean, que te son leales y te respaldan. Me doy cuenta de que mi familia es la número uno y también mi equipo. Tengo que agradecer a todos los miembros de mi equipo, {incluido} mi mánager, Frank Espinoza, y mi entrenador, Eddy Reynoso. Mi padre siempre ha estado conmigo. Solo todos los que me han apoyado durante estos tiempos difíciles porque ha sido difícil. Ellos me respaldaron y sabemos que no hicimos nada malo. Vamos a estar muy concentrados para esta pelea “. “{Nuestra pelea amateur} fue una pelea de ida y vuelta, pero perdí. Siempre me tomé muy en serio mis pérdidas. Todo el mundo odia perder y yo soy uno de ellos. Soy un mal perdedor. Ahora que tengo la oportunidad de pelear con él como profesional, me tomo esta pelea muy en serio como todas las peleas. Estoy defendiendo mi título, y voy a hacer lo que sea necesario y lo que sea que tenga para defender mi título y vengar mi derrota ”. Robson Conceicao

“Cuando luché contra él {como aficionado}, fue una pelea difícil. Luché contra él y la multitud, y me motivó mucho y me hizo feliz. Aquí tenemos lo mismo. Lucho contra dos oponentes, él y la multitud … y seré el ganador “. “Este es un momento muy importante para mí, el momento más importante de mi vida. Estoy feliz de estar aquí y no solo. Estoy aquí por la afición brasileña, por mi familia, mi equipo y seremos geniales ”. “Sobre el problema del campeón, lo hecho, hecho está. No hay explicación, pero estoy aquí para dar lo mejor de mí y pelear la pelea más grande de mi vida “. Ugas es homenajeado en Miami

