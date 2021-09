Inicio la semana del boxeo en Austin Austin, Texas. – La expectativa que ha causado el inicio de “The Big Belt Championship” en esta bella ciudad del estado de Texas se pudo percibir el día de hoy en las instalaciones del Reynoso´s Boxing Gym de esta bella ciudad. Y es que con el arranque de la “Semana del Boxeo”, decenas de mujeres y niños acudieron al llamado que hicieron The Boxing Showcase y Alejandro Reinoso para dar clínicas de boxeo y combatir la violencia femenil doméstica y el bullying infantil. “Estamos orgullosos de poder aportar nuestro granito de arena a la sociedad, las puertas del Reynoso´s Boxing Gym están abiertas para toda la gente que quiera venir a aprender boxeo y combatir este tipo de problemas que aquejan a nuestra sociedad”, señalo Alejandro. El equipo de entrenadores que comanda Reinoso estuvo muy entusiasmado atendiendo a los invitados, desde el boxeador profesional Marquese Steward dando clases de como golpear el costal hasta la visita del boxeador local Brian Vera (enfrentó en 2 ocasiones al mexicano Julio César Chávez Jr.) para convivir con los asistentes y tomarse la clásica fotografía del recuerdo. Brian Vera también se dio tiempo para invitar a la afición a que acuda al Coliseo de Austin y apoyen el talento local: “Este tipo de torneos son muy motivantes para nosotros los boxeadores y que mejor que cuando estas comenzando está carrera. Poder sobresalir y ganar tu primer cinturón, y que mejor que sea conmemorativo de parte del WBC para impulsar el talento de todos los jóvenes”. Quienes también acudieron a la “Semana del boxeo” y convivieron con la gente fueron los boxeadores Yainiel Álvarez, Atanacio Pérez y Nathan Bonner, quienes tendrán participación en la primera jornada que arranca este próximo 17 de septiembre. Los boletos ya están a la venta en https://buyers2b.com/big-belt-austin/. La transmisión para México será a través de AYM Sports y todas sus plataformas en televisión de paga, además que también será televisada por Adrenalina Sports Network. Mientras que para Estados Unidos la transmisión será por PPV en: https://TV.boxingshowcase.com/ppv/ Conferencia de prensa final Valdez-Conceicao

