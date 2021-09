Subasta de Soro-Madrimov para el 20 de septiembre El Comité de Campeonatos de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) ordenó una subasta para la pelea eliminatoria de peso súper welter entre Michel Soro (campeón de oro) e Israil Madrimov (retador obligatorio) para el próximo lunes 20 de septiembre. Todas las partes involucradas recibieron la información oficial. La subasta se realizará vía Zoom a las 10:00 am hora de Panamá, y será dirigida por Carlos Chávez, presidente del Comité de Campeonatos. El reparto de la bolsa será del 50% por cada boxeador y el monto mínimo para participar por los derechos para promover la pelea será de US $ 110.000. Inicio la semana del boxeo en Austin

