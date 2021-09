Actualidad de Japón Por Joe Koizumi Reprogramación de la pelea por el título de las 108 libras del CMB La pelea por el título de peso mosca ligero del WBC entre el campeón defensor Kenshiro Teraji (18-0, 10 KOs) y el clasificado # 1 Masamichi Yabuki (12-3, 11 KOs), ambos Japón, se había programado una vez en Kioto el 10 de septiembre, pero Teraji dio positivo en una prueba de PCR de COVID-19, por lo que se pospuso en consecuencia. El campeón se recuperó tan completamente que Shinsei Promotions ha anunciado que tendrá lugar en el mismo lugar el 22 de septiembre. WBO AP 105lb pelea por el título de Koura y Shigeoka El cinturón vacante de 105 libras de la OMB Asia Pacífico será disputado por el ex campeón de OPBF Tsubasa Koura y el prospecto invicto Yudai Shigeoka en Tokio el 12 de noviembre. campeonato regional. Yudai había ganado los campeonatos nacionales de aficionados en cinco ocasiones y había compilado una brillante marca de 82-10 antes de ingresar a las filas pagadas hace un par de años. (9-10-2021) Subasta de Soro-Madrimov para el 20 de septiembre

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.