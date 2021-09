Conferencia de prensa final de Holyfield-Belfort El ex campeón mundial indiscutible de peso crucero y peso pesado Evander “The Real Deal” Holyfield, la estrella de UFC Vitor “The Phenom” Belfort y todos los peleadores de la cartelera se enfrentaron en la conferencia de prensa final del PPV del sábado en el Hard Rock LIVE en el Seminole Hard Rock Hotel y Casino en Hollywood, Florida. Evander Holyfield: “Pensé que me estaba preparando para pelear contra Mike Tyson, pero ahora estoy peleando contra Vitor Belfort. Entonces, he estado entrenando durante dos años para eso. Cuando me pidieron que peleara con Vitor, dije que si él quería hacerlo, yo también lo haría. Puse el tiempo en los últimos dos años y quiero que me paguen por mi tiempo. No ha sido una semana para prepararme, llevo dos años entrenando. Estoy más que listo y espero con ansias la pelea “. Vitor Belfort: “Es un placer para mí luchar contra Evander Holyfield el sábado por la noche. Recuerdo la primera vez que peleé en el torneo de UFC, el mismo mes que vi a Evander pelear contra Mike Tyson por segunda vez. Mi sueño era ver a las MMA convertirse en algo tan grande como el boxeo. Él es el rey de los pesos pesados ​​y estoy ansioso por mostrar mis habilidades de boxeo el sábado por la noche. Es una oportunidad increíble para mí ”. Anderson Silva: “Es bueno escuchar esto de Tito Ortiz, es una pelea interesante el sábado por la noche. No me gusta hablar mucho, me gusta hacer mi trabajo. Me tomo mi trabajo y ganar en serio, y ese es el punto “. Tito Ortiz: “Me tomo los desafíos con calma, sé lo que tengo que hacer para vencer a Anderson. Y voy a hacer una declaración en su rostro el sábado por la noche. El sábado por la noche haré lo que mejor hago y eso es castigar a la gente ”. David Haye: “Va a haber un ring el sábado por la noche y nosotros parados en él y te van a dar un puñetazo en la cabeza. Una vez que suene la campana, sepa que estoy allí para ganar. Incluso con todo ese dinero que tienes, no puedes comprar la sensación que tienen los verdaderos luchadores. Y te darás cuenta de eso cuando suene la primera campana “. Joe Fournier: “El ego de David es demasiado grande, nunca aceptaría el hecho de que puedo vencerlo y lo venceré el sábado por la noche… es un activo cada vez menor y lo veo. Hace diez años, no habría estado en el ring con él, pero ahora, absolutamente “. Andy Vences: “Como si todos los demás luchadores aquí en el estrado estuvieran listos para partir. Puedo hacer mi trabajo y ocuparme de los negocios. Es una gran oportunidad para mí y planeo aprovecharla al máximo. Se suponía que iba a pelear en junio, pero el boxeo puede ser muy inesperado. Sé que he entrenado todo el tiempo, dudo que mi oponente realmente se haya esforzado “. Jono Carroll: “Estoy muy emocionado, esto ha tardado mucho en llegar. Sacrifiqué mucho solo para estar en el campamento para la primera cita programada. Tenía un bebé en el hospital en ese momento. Pero he vuelto a entrenar con un largo campamento en México. La última vez fue decepcionante cuando la pelea se canceló cinco días antes, pero estoy listo para comenzar el sábado. Esto es boxeo y una cosa que es importante es estar siempre preparado “. George Martínez nombrado presidente de IBF Ratings Actualidad de Japón

