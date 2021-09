George Martínez nombrado presidente de IBF Ratings La Federación Internacional de Boxeo ha anunciado que George Martinez es el nuevo presidente de clasificaciones de la FIB que se une al equipo ejecutivo. Además, el miembro de la Junta de la IBF, Ben Keilty, asumirá el cargo de vicepresidente del Comité de Clasificaciones de la IBF y supervisará específicamente las calificaciones femeninas. “George y Ben son apasionados y tienen un gran conocimiento del boxeo”, dijo el presidente de la FIB, Daryl Peoples. “Habiendo ocupado el cargo de presidente de calificaciones de la IBF durante varios años, tengo un gran respeto por lo que harán y lo que traerán a la mesa. Estos dos caballeros están comprometidos con sus nuevos roles y de continuar produciendo calificaciones sólidas y justas que contribuyan al éxito continuo de la FIB “. Martínez tiene una extensa trayectoria en el boxeo. Se unió a la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en 2000 como presidente de la Asociación de Boxeo de América del Norte (NABA), cargo que heredó del difunto presidente de clasificación de la FIB, Anibal Miramontes. Martínez fue miembro del directorio y miembro del comité de clasificación de la AMB durante 20 años. En 2004 organizó el boxeo femenino para la AMB, creando los rankings y supervisando el Comité del Campeonato Femenino. En 2016 asumió el cargo de presidente del campeonato de la AMB. Dos años después, en 2018 fue nombrado presidente del ranking y ocupó ese cargo hasta octubre de 2020 cuando renunció a la AMB. Martínez siguió siendo presidente gerente de la NABA hasta hace poco. Keilty también tiene una experiencia considerable en el boxeo, habiendo juzgado 265 combates entre 2008 y 2015. En 2010 se unió a la IBF como miembro, y en 2015 se convirtió en Supervisor de la Región Pan Pacífico de la IBF supervisando 65 combates de campeonato desde entonces. Keilty fue elegido miembro de la Junta Directiva de la FIB en 2018 durante la convención de la organización en San Vicente, Italia. Conferencia de prensa final de Holyfield-Belfort

