Hrgovic vence a Radonjic en Austria y permanece invicto El clasificao FIB # 4, WBC # 9, OMB # 13, el peso pesado Filip “El Animal” Hrgovic (13-0, 11 KOs) aplastó al previamente invicto Marko Radonjic (22-1, 22 KOs) el viernes por la noche en el Estadio Wörthersee en Klagenfurt, Austria. Hrgovic tuvo cuidado con el poder de Radonjic en la primera ronda, pero envio a la lona a Radonjic cuatro veces en la segunda ronda. Radonjic cayó nuevamente en la tercera ronda, pero sobrevivió. Cuando Radonjic salió para la cuarta ronda, el árbitro inmediatamente detuvo el combate. Según el promotor de Hrgovic, todos los 15 mejores de la FIB rechazaron la oportunidad de enfrentarlo en una eliminatoria final para convertirse en retador obligatorio por la corona de peso pesado de Anthony Joshua. Yoka detiene a Milas en siete rounds en Paris George Martínez nombrado presidente de IBF Ratings

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.