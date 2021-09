Anuncian boletos para Holyfield-Belfort Después del cambio repentino del evento principal Y el cambio de lugar de la semana pasada, las cosas finalmente parecen arregladas para el pago por evento “Legends II” de Triller el sábado. Como se informó anteriormente, el ex campeón de peso pesado Evander Holyfield ha reemplazado a Oscar De La Hoya, afectado por COVID, contra el favorito de UFC, Vitor Belfort. Además, el evento se trasladó del Staples Center en Los Ángeles al Hard Rock LIVE en el Seminole Hard Rock Hotel and Casino en Hollywood, Florida. Los boletos comienzan en $ 81 y subirán a $ 256 y el lugar de Hard Rock Live se reducirá para solo admitir una multitud relativamente pequeña. El precio de PPV es de $ 49,99. Además de Holyfield-Belfort, el evento presenta un combate de boxeo entre los favoritos de UFC Anderson Silva y Tito Ortiz, el ex campeón de peso pesado David Haye contra el célebre boxeador Joe Fournier, y un superpluma de diez asaltos entre Andy ‘El Tiburon’ Vences (23- 2-1, 12 KOs) y Jono ‘King Kong’ Carroll (19-2-1, 5 KOs). Los eventos para los medios comenzarán el miércoles, con la conferencia de prensa final el jueves y los pesajes el viernes. Round 12 con Mauricio Sulaimán: Semana que deja una gran enseñanza

