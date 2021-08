Ugas derrota a Pacquiao y retiene el título de la AMB Por Miguel Maravilla en el ringside El súper campeón de peso welter de la AMB, Yordenis Ugas (27-4, 12 KOs) ganó una decisión unánime en doce asaltos sobre la leyenda del ring Manny Pacquiao (62-8-2, 39 KOs) el sábado por la noche ante una multitud de 17.438 en el T-Mobile Arena en Las Vegas. Como era de esperar, fue un asunto táctico. Pacquiao era agresivo y a menudo atacaba a Ugas. El cauteloso Ugas fue más preciso, pero menos activo. Ugas cerró la pelea con fuerza. Los jueces lo tenían 115-113, 116-112, 116-112. Programado para pelear en el co-estelar, Ugás, de 35 años, entró como reemplazo después de que el campeón de peso welter Errol Spence, Jr. se viera obligado a retirarse debido a una lesión en el ojo. Ugas aprovechó la oportunidad. Pacquiao atacó desde el inicio descargando una combinación respaldando a Ugas. El cubano pudo medir la velocidad de Pacquiao cuando conectó con una derecha recta preparada por el jab. En lo que fue una primera ronda muy intensa. Estudiándose el uno al otro en el segundo, Pacquiao y Ugas lo calmaron a fuego lento. Ugas se coló con una dura derecha en el tercero, Pacquiao continuó con la intensidad yendo directamente a Ugas. En el cuarto asalto, el árbitro Russell Mora advirtió a Ugas por un golpe bajo, Pacquiao continuó atacando pero Ugas se mantuvo firme, boxeando pacientemente detrás del jab. Ugas conectó a Pacquiao con la mano derecha en numerosas ocasiones en el quinto pero Pacquiao continuó con su furioso asalto. Parecía ser una partida de ajedrez para comenzar el sexto pero Ugas conectó con un golpe de derecha, Pacquiao respondió con un asalto ofensivo para cerrar la ronda. El peleador cubano conectó una vez más con la mano derecha mientras cronometraba la ofensiva de Pacquiao. Pacquiao continuó su ataque ofensivo ya que Ugas parecía estar cronometrando demasiado, sin ofensiva pero conectando con tiros audaces. En el noveno, Pacquiao intensificó su ataque mientras parecía más confiado en su enfoque, Ugas estaba limitado con su ofensiva. Pacquiao respaldó a Ugas en el décimo mientras continuaba su ataque. La duodécima y última ronda vio a Ugas aterrizar una mano derecha dura que envió a Pacquiao a través del ring, Ugas continuó golpeando a Pacquiao con las manos derechas mientras terminaba la pelea con fuerza. Pacman lanzó más del doble de golpes que Ugas (815-405), pero fue mucho menos preciso. Ugas conectó el 59% de sus golpes de poder según Compubox, superando a Pacman 101-88. Ceja se recupera y saldría pronto de observación medico hospitalaria Resultados desde Guadalajara

