Resultados desde Guadalajara El invicto peso súper pluma local Jonathan “Zurdo” Fierro (11-0, 10 KOs) detuvo a Ángel Daniel “Panterita” Tamez (7-2, 6 KOs) en la segunda ronda el sábado por la noche en el Jalisco Arena en Guadalajara, Jalisco, México. El tiempo era 1:25. El evento semi-principal contó con el peso ligero Leonel “Principe” Moreno (10-1-1, 6 KOs) deteniendo a Juan Diego “El Vaquero” Reyes (6-2-1, 6 KOs) en 58 segundos de la primera ronda. Otros resultados Nancy Franco UD Jessica Rangel 6 peso mosca. 59-56 dos veces y 58-55 Brian Rico KOT 1 (54 segundos) Sergio Rivas 8 rds peso ligero Yair Morelos no contest por cabezazo accidental vs Gerardo Avila Pena 6 rds superligero David Anco UD Fernando Flores 6 rds ligero Ivan Perez KO 1:54 round 1 Yael Gildo 4 rds pesos gallo Eduardo Castellon UD Daniel Gonzalez 4 rds ligero. 40-36 3xs El espectáculo fue promovido por Makina Boxing Promotions (Courtney Frye / CEO). Ugas derrota a Pacquiao y retiene el título de la AMB Resultados de la cartelera de Pacquiao-Ugas

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.