Resultados de la cartelera de Pacquiao-Ugas Los pesos welter veteranos Robert “The Ghost” Guerrero (37-6-1, 20 KOs) de Gilroy, California y “Vicious” Víctor Ortiz (32-7-3, 25 KOs) de Garden City, Kansas se enfrentaron en la pelea co-estelar. Un comienzo de ritmo rápido cuando Ortiz atacó y Guerrero se mantuvo cerca de Ortiz con uppercuts en la segunda ronda. La tercera ronda vio a Ortiz y Guerrero continuar intercambiando, ya que ninguno se contuvo. En el cuarto, Guerrero y Ortiz intercambiaron por dentro mientras Ortiz parecía tener un corte en el ojo derecho, Guerrero apuntó al corte. El ojo izquierdo de Guerrero se estaba hinchando y cerrándose para comenzar el quinto mientras continuaba la pelea por dentro. Pasado el punto medio del sexto, la pelea continuó en la cabina telefónica mientras Guerrero y Ortiz intercambiaban. Guerrero parecía tener un ratón en su ojo izquierdo. En el séptimo, Guerrero persiguió mientras Ortiz se retiraba, pero la pelea continuó de cerca en el interior. Guerrero se mantuvo ocupado en el octavo mientras Ortiz se mezclaba con él, la pelea continuó adentro mientras Guerrero parecía estar más ocupado dejando que sus manos entraran, pero Ortiz también mostró ofensiva. El décimo y último asalto vio a Ortiz y Guerrero salir peleando por dentro mientras los peleadores sintieron la urgencia. Al final, los tres jueces anotaron la pelea 96-94 para Guerrero ya que la pelea estuvo cerrada. * * * El invicto peso pluma filipino Mark Magsayo (23-0, 16 KOs) anotó un enorme nocaut sobre el ex campeón mundial Julio Ceja (32-5-1, 28 KOs) de México en una eliminatoria por el título del CMB. Segundos después de la pelea, un gancho de izquierda al ras del besador por parte del filipino Magsayo derribó a Ceja. Soltando sus manos en el segundo, Magsayo mostró la velocidad de la mano y boxeó mientras Ceja presionaba. En el tercero, Ceja atacó por dentro atacando el cuerpo y conectando con ganchos cortos arriba. Ceja continuó atacando por dentro en la cuarta ronda, ya que pareció ralentizar el ritmo de Magsayo. Manteniéndose cerca en el quinto, Ceja continuó atacando a Magsayo cuando pareció frenar el ritmo del filipino derribándolo en los últimos segundos. En el sexto, Ceja se quedó encima de Magsayo cortando el ring y bajando escaleras hacia el cuerpo. El ímpetu parecía ir en el camino de Ceja más allá del punto medio en el séptimo mientras continuaba cortando al filipino. Magsayo pegó el jab y mantuvo su distancia mientras el mexicano continuaba acechando y abriéndose camino hacia adentro excavando el cuerpo. Ceja continuó presionando en el noveno con tiros duros mientras Magsayo seguía boxeando desde la distancia. Magsayo atacó temprano para comenzar el décimo, una enorme derecha noqueó a Ceja. El árbitro inmediatamente detuvo la pelea a los 50 segundos del décimo. * * * La apertura de la cartelera de FOX Sports PPV para el invicto peso pluma Carlos Castro (27-0, 12 KOs) de Phoenix fue impresionante al vencer con una detención sobre el toletero colombiano Oscar Escandón (26-6, 18 KOs) en el decimo y ultimo round. Comenzando de inmediato, Escandón y Castro se probaron entre sí con golpes sólidos en la primera ronda. Escandón atacó por dentro haciendo retroceder a Castro contra las cuerdas desde el principio. En el cuarto, Castro disparó una derecha recta que rompió la cabeza de Escandón. Boxeando en el quinto, Castro rodeó el ring mientras Escandón acechaba en busca del golpe de poder. Pasado el punto medio hacia el final del sexto asalto, Castro hizo retroceder a Escandón contra las cuerdas con una serie de tiros mientras el colombiano parecía estar tambaleándose hacia su esquina. Una sólida derecha de Castro en el séptimo hirió a Escandón, que siguió luchando y resbaló. La acción continuó en el centro ya que Escandón no había terminado de lanzar golpes mientras Castro encajonaba. Al final de la pelea, siguiendo el plan, Castro siguió boxeando en el octavo mientras Escandón seguía siendo el agresor. Manteniendo su distancia del poder del colombiano, Castro luchó de manera conservadora y luego lastimó a Escandón y lo encerró con una combinación. Escandón superó la cuenta, pero luego se arrodilló obligando al árbitro a detener la pelea a la 1:08 de la décima. * * * Ángel Contreras (11-4-2, 6 KOs) de Monterrey, México le entregó al peso pluma filipino John Dato (14-1-1, 9 KOs) su primera derrota por decisión unánime. Al comenzar a negociar en la primera ronda, Dato y Contreras no rehuyeron intercambiar. En la segunda ronda, Contreras conectó con una sólida derecha. Un uppercut de derecha de Contreras derribó a Dato en la tercera ronda mientras se levantaba y continuaba peleando. Dato estaba ensangrentado cuando Contreras lo presionó durante toda la pelea. Al final de la ronda final, Dato atacó, pero parecía ser demasiado tarde. El mexicano siguió disparando de pie y negociando hasta la campana final. Los jueces anotaron la pelea 78-73, 77-74 y 77-74. * * * Haciendo su debut profesional, Mikel Clements (1-0) de Union City, California ganó por decisión unánime sobre Eliseo Villalobos (1-2) de Simi Valley, California. Intercambiando sólidamente en la primera ronda, Clements y Villalobos no se contuvieron. Clements conectó con un sólido gancho de izquierda en la segunda ronda. Clements fue impresionante en el camino hacia la victoria por decisión. * * * El peso súper mediano de Dallas Burley Brooks (6-2-1, 5 KOs) y Camero Rivera (9-6-4, 6 KOs) pelearon hasta un empate en una pelea de seis asaltos. Brooks y Rivera tuvieron intercambios sólidos a lo largo de la pelea y terminaron fuertes. Los jueces anotaron la pelea 59-55 Brooks 58-56 Rivera, y 57-57 incluso. 