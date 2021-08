Reis retiene el título femenino de la AMB en California La campeona superligera de la AMB Kali “KO Mequinonoag” Reis (18-7-1, 5 KOs) retuvo su título con una decisión mayoritaria de diez asaltos sobre la ex campeona mundial de 42 años Diana Prazak (14-4, 9 KOs) en Viernes por la noche en el Sycuan Casino Resort en El Cajon, California. Las puntuaciones fueron 95-95, 96-94, 97-93. En una eliminatoria de peso welter femenino de la AMB, Alma “The Conqueror” Ibarra (9-1, 4 KOs) venció mediante una decisión unánime en ocho asaltos sobre Kandi “Krush” Wyatt (10-3, 3 KOs). Las puntuaciones fueron 80-72, 79-73, 78-74. Ibarra se convierte en la retadora obligatoria de la indiscutible campeona de peso welter Jessica McCaskill. El invicto peso puente Elvis “El Kora” García (12-0, 9 KOs) venció con un nocaut técnico en el tercer asalto sobre Joel Shojgreen (10-3, 9 KOs) para ganar el título continental de las Américas del CMB. García derribó a Shojgreen tres veces en la tercera ronda. La pelea se detuvo después de ese round. Resultados de la cartelera de Pacquiao-Ugas Melo, Mangunshev y Duno ganan en Miami

