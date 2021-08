Ceja se recupera y saldría pronto de observación medico hospitalaria Por. Gabriel F. Cordero Este domingo el presidente del WBC, Mauricio Sulaiman ha informado que Ceja será dado de alta del hospital en breve y se mantiene estable. El momento más aterrador del sábado por la noche fue ese brutal nocaut en el décimo asalto del invicto peso pluma Mark “Magnifico” Magsayo sobre Julio Ceja en su eliminatoria por el título pluma del WBC. El presidente del CMB, Mauricio Sulaimán, dio desde el inicio de lo acontecido una actualización sobre el estado de Ceja: “Luego de hablar con Duane Ford, quien supervisó el evento de anoche y ha estado en estrecho contacto con Bob Bennett sobre Julio Ceja y el informe es favorable ya que no hay hemorragia cerebral sino una fractura orbitaria, la atención médica es superior y el Rendimiento de NSAC es ejemplar. Ceja habría salido caminando y en buen estado pero el la prioridad del WBC es estar en constante seguimiento por su salud.”. Sulaimán ha estado pendiente de Ceja desde el primer momento de lo acontecido y ha compartido toda la información con los medios internacionales y Mexicanos. Ugas derrota a Pacquiao y retiene el título de la AMB

