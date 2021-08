Entrevista al presidente del WBC, Mauricio Suilaman Por Ray Wheatley – World of Boxing El presidente del WBC, Mauricio Suilamain, habló con Peter Maniatis sobre la pelea por el título de peso pesado del WBC entre Tyson Fury y Deontay Wilder, Artur Beterbiev, Jermall y Jermell Charlo, Tim Tszyu, Canelo Alvarez, Jeff Fenech, Jeff Harding y la pelea entre Teofimo López y George Kambosos. TYSON FURY VS DEONTAY WILDER “La pelea de Tyson Fury vs. Deontay Wilder debería ser una pelea tremenda. La primera vez que se conocieron fue un empate. Tyson Fury cayó en el duodécimo asalto y todos pensaron que estaba caído y fuera. Viene y la pelea es un empate. Deontay Wilder había sido campeón reinante durante cinco años y no le gustó ese empate en su récord, por lo que organizaron la segunda pelea y Fury apareció e hizo un trabajo tremendo y noqueó a Wilder en siete asaltos. Eso preparó la mesa para la tercera pelea. La pelea estaba programada para julio, pero Covid-19 se interpuso nuevamente y ahora es el 9 de octubre en Las Vegas “. ARTUR BETERBIEV CAMPEÓN DE PESO PESADO LIGERO WBC “El campeón de peso semipesado del CMB, Artur Beterbiev, es una superestrella que ha sido golpeada por Covid-19 y ha pospuesto un par de peleas. Se enfrentará al obligatorio WBC Marcus Browne. Es un rival muy duro y será un partido muy interesante en el futuro ”. CANELO ALVAREZ CAMPEÓN SÚPER MEDIO WBC “Canelo Álvarez es el capitán de los campeones. Es el rostro del deporte. La superestrella. Decidió que quería ser campeón indiscutible en la división de peso súper mediano y venció a Callum Smith, luego a la AMB, y luego al campeón de la OMB Billy Joe Saunders en una dramática pelea con 73,000 fanáticos en el AT&T Stadium de Texas. y ahora quiere que Callum Plant sea indiscutible entre los súper medianos. Canelo es un gran activo para el deporte y para México es el mundo ”. CAMPEÓN DE PESO MEDIO WBC JERMALL CHARLO “Es un campeón tremendo. Es una gran historia que los hermanos gemelos sean campeones del mundo al mismo tiempo. Jermall tuvo una buena pelea en Texas contra Montiel y fue cortado y fue dramático al final. Es sin duda uno de los luchadores más duros del mundo ”. JERMELL CHARLO, CAMPEÓN DEL WBC DE PESO LIGERO-MEDIO “Jermell estaba peleando por el título indiscutible contra Brian Castaño de Argentina, quien es muy duro y esa fue una de las mejores peleas que he visto en mucho tiempo. Muy dramático. Charlo regresó con el corazón de un león y salvó un empate en las últimas tres rondas. Fue una muy buena pelea y estaba feliz de estar allí. Estuve con Jermell recientemente y el gobernador de Texas ”. WBC # 3 TIM TSZYU DE PESO MEDIO LIGERO “Creo que Tim Tszyu es una de las próximas superestrellas. Tiene talento y gran carisma. Tiene un gran nombre y legado. También puede actuar en el ring. Tiene velocidad y poder. Lo veo como un potencial campeón mundial en un futuro cercano. Lo tenemos clasificado en el WBC # 3. Se habla de algunas peleas de eliminación para que podamos tener un retador para el campeonato y tenga todo nuestro apoyo. Su padre (Kostya) es una leyenda. El WBC siempre ha estado cerca de Kostya Tszyu. Tengo una gran relación con él. Me gustaría ver la evolución de Tim en el mundo del boxeo. Me gustaría aprovechar esta oportunidad para enviarle a Tim mi respeto y admiración. No es fácil seguir los pasos de un padre exitoso, y un boxeador normalmente nace en un comienzo humilde con el hambre y que Tim salga en los pasos de un gran campeón legendario, TRES VECES CAMPEÓN MUNDIAL JEFF FENECH “Jeff Fenech es uno de mis amigos más queridos. Tiene a Brock Jarvis y está esperando que se convierta en campeón. Recuerdo que hace diez años se lo llevó a mi padre y era un niño muy flaco y tímido y Jeff dijo que iba a ser la próxima superestrella con mucha confianza. Jeff ha dedicado su vida a Brock y, con suerte, lo logrará “. JEFF “HITMAN” HARDING, DOS VECES CAMPEÓN WBC DE PESO LIGERO Y PESADO “Jeff Harding es mi querido amigo. Fue un gran campeón del CMB. Tuvimos grandes momentos en las convenciones del CMB … estamos muy cerca TEOFIMO LOPEZ VS GEORGE KAMBOSOS “Teófimo López vs George Kambosos iba a suceder en Florida. Desafortunadamente, López tuvo Covid. Esa pelea es obligatoria para la FIB. La FIB quiere que esa pelea ocurra en un lugar donde se pueda organizar. Estamos esperando a ver qué pasará allí. Tienes a Ryan García y Lomanchenko en esa división. Hay un gran talento en esa división Subasta Goulamirian-Egorov en la AMB Ceja se recupera y saldría pronto de observación medico hospitalaria

