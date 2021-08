Subasta Goulamirian-Egorov en la AMB La subasta para la pelea entre el súper campeón de peso crucero de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) Arsen Goulamirian (26-0, 18 KOs) y el retador obligatorio / campeón de oro Aleksei Egorov (11-0, 7 KOs) se llevará a cabo este lunes después de que ha expirado el plazo de negociación ordenado por el Comité de Campeonatos. La distribución de la bolsa será del 65% para Goulamirian como supercampeón, mientras que Egorov se quedará con el 35% como poseedor del título de oro. * * * Mientras tanto, la oferta programada de la bolsa de peso súper welter de la AMB para la pelea obligatoria entre Michel Soro e Israil Madrimov ha sido cancelada. El Comité de Campeonatos de la AMB continuará revisando la categoría de las 154 libras según lo acordado en el plan de reducción de títulos interino. Entrevista al presidente del WBC, Mauricio Suilaman

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.